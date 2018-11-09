缺鐵別怕！中研院發現「鋼鐵人」胜肽 有望解決貧血症狀

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旺報

缺鐵是貧血的主因，中央研究院植物暨微生物研究所研究員施臥虎研究團隊，發現一種名為IRON MAN（IMA）的新型小胜肽家族，可幫助植物根部吸收外在環境中的鐵，可望解決人類缺鐵性貧血的症狀，並在番茄實驗證實，研究成果於10月刊登於國際頂尖期刊《自然植物》（Nature Plants），並被選為重點論文。

研究團隊發現，小胜肽家族IMA存在於開花植物中，可透過在植物韌皮部中移動以傳遞信號，進而調節鐵在植物體中的平衡狀態。而所有IMA胜肽都含有一段共同序列，是使其可正常運作的關鍵。模式植物阿拉伯芥（Arabidopsis thaliana）的基因組即含有8個IMA基因。

植物也有缺鐵危機！鐵是植物生長必需的微量營養素之一，但因土壤中的鐵往往活性極低、被吸收的效率有限，使缺鐵問題成為植物界中常見的營養障礙，而部分食用植物含鐵濃度過低，更是人類缺鐵性貧血的主因。

施臥虎（Dr. Wolfgang Schmidt.）及博士後研究員盧毅（Dr. Louis Grillet）透過研究發現，小胜肽家族IMA存在於開花植物中，可透過在植物韌皮部中移動以傳遞信號，進而調節鐵在植物體中的平衡狀態。

研究團隊指出，所有IMA胜肽都含有一段共同序列，是使其可正常運作的關鍵。模式植物阿拉伯芥（Arabidopsis thaliana）的基因組，即含有8個IMA基因。

研究團隊發現，IMA胜肽僅在開花植物的基因組，不存在蕨類植物，藻類或真菌中，因此推測出現在陸地植物進化的早期階段。儘管IMA胜肽普遍存在於植物界中，但由於它們的大小和結構皆高度多變，因此尚未被認為是一個家族，其相對應基因也大多未被註解。

施臥虎研究團隊所進行的研究方法，開闢了產生富含鐵的植物的新途徑，不僅可增加阿拉伯芥種子中的鐵含量，應用在番茄植株後，亦增加了番茄果實中的鐵含量。

(旺報 )

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