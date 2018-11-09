購物癮症頭有解！2018天貓雙11全球狂歡節

2018年11月09日 11:53 中時電子報 蔡淑微

台灣專屬限定優惠&線下快閃店 要你省荷包買得超盡興

在今年邁入第十周年的天貓雙11全球狂歡節，已不再是中國大陸消費者專屬的的購物節慶，在阿里巴巴集結旗下所有業務，藉由科技將品牌、場景、物流全面整合升級後，『雙11』早已成為全球消費者共襄盛舉的狂歡節。

為迎接3天後天貓雙11全球狂歡節的正式來臨，淘寶/天貓今（8）日於信義ATT 4 FUN RF天幕派對舉辦「2018天貓雙11全球狂歡節媒體發布會」，除了請天貓海外台灣總經理吳德威分享台灣消費者獨享的優惠折扣和攻略外，也特別規劃了時光迴廊，以圖文形式展示網友們分享的淘寶天貓曾為他們帶來的歡樂與感動時刻，此外，還公布了透過大數據關鍵引擎找出的11種淘寶網購上癮症，並提出了各種解淘癮『症頭』的處方箋，讓整場活動趣味十足。

隨著消費者對手機的高度依賴，行動購物比例也大幅提升，尤其當天貓雙11全球狂歡節越來越接近，消費者們的淘寶網購上癮症也更加明顯，像是不停貨比三家精打細算(精打細算強迫症)、狂搶免運優惠(免運成癮症)、或是只為了跟上這波雙11風潮(購物節必BUY癮)等等，而這些症頭，處方箋裡通通有解，只要跟隨處方箋指示，包準上癮症立即解除！

11種淘寶網購上癮症在雙11前正式出爐。圖／阿里巴巴提供

問診處的每種淘寶網購上癮症各對應一種顏色，拿得球越多代表淘寶網購上癮症越嚴重。圖／石智中

確定患有哪幾種淘寶網購上癮症後，至淘癮處方藥舖即可領取對應該『症頭』的處方箋。圖／石智中

活種中亦展示了淘寶網購上癮症其中四種的情境表演。圖／石智中

天貓海外台灣總經理吳德威指出，根據資策會產業情報研究所（MIC）今日公布針對網友「雙11購物意向」的調查，結果顯示有計畫參與今年雙11購物活動的人數再次創新高，而『雙11』這個購物節的風潮，當初便是由淘寶/天貓所帶起，因此今後淘寶/天貓除了繼續努力，思考如何結合台灣人才，讓更多年輕人參與互聯網經濟外，也會持續將新零售這個商業概念引領到台灣。

天貓海外台灣總經理吳德威分享台灣消費者專屬的購物攻略。圖／石智中

天貓雙11全球狂歡節在2018年除了優惠力度更勝以往外，亦推出多項台灣消費者專屬的購物優惠，吳德威表示，淘寶Lite當初便是專為台灣消費者所打造的app，現在只要新戶首次下載並完成註冊，就可在新人專區以人民幣2.99元包郵優惠價購買優質商品，即日起至11月11日期間，更加碼舉辦了《天選之子爭霸戰》活動，只要邀請新用戶下載淘寶Lite註冊、並完成首購，就有機會赢得價值人民幣10萬元的雙11“清空購物車”紅包大獎，拉越多朋友紅包越多！而購物優惠部分，則有選定7-11取貨就送中杯熱拿鐵、「天貓全球官方店」店鋪優惠券的發放、與超過10家銀行聯手推出的雙11專屬刷卡好康、以及與TaxiGo合作的百元乘車金首次免費拿等，搭配全球消費者共享的高額購物津貼和重量級紅包雨，絕對可以讓大家買得超盡興！

除了線上的多重購物優惠，台灣專屬的線下活動也相當有看頭，今年的「環島巡迴車」，是淘寶/天貓第一次走出台北，巡迴路線遍及北中南，消費者只要找到巡迴車蹤跡並完成指定步驟，即可領取雙11環島巡迴車專屬折扣碼，還能享用爆米花與限量珍珠奶茶。「淘寶雙11藏寶閣」線下快閃店更是今年首次登場，即日起至11月11日連續四天在ATT 4 FUN前的廣場與消費者進行互動體驗，自早上11:00至晚上20:00期間免費開放消費者自由參觀體驗、扭大獎。

(中時電子報)