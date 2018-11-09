高雄》3萬人旗山夜襲！韓國瑜2625字感動演說全文曝光

2018年11月09日 12:04 中時電子報 李俊毅/綜合報導

3萬人旗山夜襲！韓國瑜2625字感動演說全文曝光

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨(8日)在旗山舉辦「三山」第二場大造勢，湧進了3萬名熱情支持者擠爆會場，讓韓國瑜聲勢持續看漲，現場的群眾更不斷高唱軍歌《夜襲》，擔任壓軸的韓國瑜在致詞時表示，「民進黨眼睛看的是高雄人選票，但高雄人想的是口袋裡沒有鈔票」，「24日將是韓國瑜和高雄市民，對民進黨投下不信任投票！」。

以下為韓國瑜演說全文：

謝謝!謝謝!謝謝!

我們偉大的高雄市民，又再一次地勇敢地站出來囉！

謝謝王院長，謝謝各位立法委員，謝謝我們的司儀許淑華委員，

也謝謝我們所有來這裡各地來的我們提名的所有的議員，

各位來自高雄市各區還有全台灣各地的好朋友，

以及最重要我們今天的旗山美濃地區所有的鄉親，各位鄉親大家晚安！大家好！

今天晚上，有人說是旗山夜襲戰，第一場是鳳山戰，所以夜襲是四十年前我在高雄當兵就是這首夜襲，我要誠懇的期待要拜託大家，今天整個韓國瑜的競選團隊從半年前不被看好，我們默默的、認真的、努力的，甚至被人家看不起的，一步一腳印，慢慢慢慢地往高雄市、高雄縣，以前的鄉下起來一步一腳印，今天已經轟動了全高雄，轟動了全台灣，轟動了整個海內外。

各位鄉親，為我們高雄市這麼了不起的縣，所有的市民們鼓掌一下好不好！

我們來靜下心，各位在座尤其是男性的朋友們，我們來唱一首歌，符合今天旗山夜襲，唱這一首歌若各位女孩子、女性的好朋友們如果不會唱，跟著哼沒有關係，我們把心靜一下，唱完這首軍歌，讓我們懷念那個一步一腳印，慢慢慢慢讓整個高雄都感動的過程，就用旗山夜襲，我們用這首夜襲好不好！我來發音，會唱的我們一起唱，讓我們的歌聲響徹雲霄，轟動海內外好不好！

夜色茫茫 星月無光

只有砲聲 四野迴盪

只有火花 到處飛揚

腳尖著地 手握刀槍

英勇的弟兄們 挺進在漆黑的原野上

我們眼觀四面 我們耳聽八方

無聲無息 無聲無息

鑽向敵人的心臟 鑽向敵人的心臟

只等那信號一響

只等那信號一亮

我們就展開閃電攻擊

打一個轟轟烈烈的勝仗

我們一起打勝仗好不好！

各位旗山美濃所有的鄉親，各位高雄市各界來的好朋友，大家都唱衰，今天在旗山、美濃大概五千人吧，大概三千人吧，大概八千人吧，大概一萬人吧，現場大家自己看一看，尤其看我們的眼睛，每一個眼睛都閃閃反光，每一雙在現場的所有的好朋友眼睛都充滿著期待，都渴望高雄改變，都期待偉大的高雄重新站起來！

怪事年年有，沒有今年多，奇怪的事情有夠多，現在中華民國台澎金馬出現了一個奇怪的現象，現在的總統，天天打高雄的韓國瑜，退休的總統也打韓國瑜，選台北市長的人也打韓國瑜，選新北市長那個頭比我還要禿的人也打韓國瑜，選桃園市長的人也打韓國瑜，選台中市長的人也打韓國瑜，選台北市議員的人也打韓國瑜，還有選高雄市市長不同政黨的人，怎麼樣？也打韓國瑜，還有這些年輕的選高雄市的議員，政見都還沒有講清楚，他們也在怎麼樣？打韓國瑜。

我們台灣的民主政治，台灣的民主政治怎麼會走到這一步，全台灣民進黨瘋狂的打一個又老又窮又醜又禿的韓國瑜，打一個賣菜的頭殼壞去，他是真的頭殼壞了，他不知道民主政治最可貴的是甚麼，是人民把選票給你，讓你完全執政，人民希望過好日子，二三十年來，咱高雄鄉親自己想想，我們這麼認真、這麼多的高雄鄉親把票投給民進黨，希望過好日子，結果高雄的現況，絕大多數都不滿意，民進黨眼睛，看的是高雄人的選票，高雄人心中想的是我口袋沒有鈔票啊，對不對！

夜襲響起

各位旗山美濃地區、各位鄉親，韓國瑜保證，我如果當上高雄市長，我一定陪著旗山最棒的香蕉蕉農，我一定陪著美濃最棒的我們茄子，我們摘豆子(台語)，我們的白玉苦瓜，我們各種農產品，韓國瑜親自陪著農會系統，陪著旗山美濃的所有農民朋友，我們去外銷找訂單，好不好！

夜襲響起

各位鄉親，我們高雄人這次頭腦真的清醒了，我們要拒絕貧窮，我們再也不要貧窮，我們再也不要意識形態，我們再也不要泛政治化，今天是三山會，非常感謝王金平院長、農會蕭漢俊理事長，還有林國鎮立法委員，還有農會所有的好朋友不停的安排，他們安排了三山，在我來看這三山是甚麼三山？大家說旗山、岡山、鳳山，各位鄉親，我跟大家報告，我們還有一個三山，未來的高雄要「金山、銀山、靠山」，好不好！

韓國瑜選上高雄市市長，我保證最所有農民漁民的後盾，我也向大家保證，我做所有企業家的後盾，我也向大家保證，所有的產業觀光產業，所有的士農工商，韓國瑜的高雄市做大家的靠山，讓所有高雄市民，讓所有來自海內外的企業家，你們盡力的去賺金山銀山，好不好！

高雄鄉親，拿出骨氣來，高雄市的條件，全台灣最好，我們睡了二三十年，咱(我們)睡太久啊，這次我們要勇敢地站起來，我們要告訴台灣兩千三百萬人，高雄人絕對不會漏氣，我們一定要勇敢地站起來，大步邁前，全力的吸收外資，全力的吸收觀光客，把我們最好的產品賣出去，讓高雄萬商雲集，所有的商人都願意來高雄，好不好！

我們的目標賺到的金山銀山，市政府不再是一個官僚體系，或者是太做官做威的人，不，市政府全部要做士農工商的靠山，整個高雄就會一個有機體集合，整個都動起來，各位鄉親，我們來決定，未來高雄四年要有哪一條路線，民進黨怎麼打，用什麼樣的奧步，沒關係，繼續放馬過來，上半場打籃球抹黑，我黑道流氓、下半場抹黃，在中間休息時間現在抹紅，不停的抹，我都還沒有正式投票，全身已經五彩六色，沒關係，選舉選這樣一點意思都沒有，民進黨不長進，應該要給老百姓過好日子，所以高雄鄉親，這次的選舉，今天有人問我，要不要請國民黨中央大老？我說，不必，今年高雄市的選舉，是高雄市民加上韓國瑜對民進黨投下不信任票，對不對！

最後拜託檯面上這些我們各地的議員，大家都介紹過，市長再怎麼樣厲害，沒有他們的配合，我絕對跛腳，我們這些議員，一定要一起衝起來，未來的高雄，有兩個大拳頭，第一個拳頭是市政，第二個拳頭是市議會我們兩個拳頭全力往外衝，打出一片天，打出屬於我們高雄的未來，打出我們高雄又富又強，好不好！

謝謝！最後再一次要拜託大家，自己的命運自己救，自己的前途，自己開、自己闖，各位鄉親，我知道今天美濃、旗山交通非常不便，昨天晚上，就來這裡住，昨天晚上美濃、旗山全部客滿，你看外面，小攤商滿滿滿，這代表甚麼？這代表民心思變啊！！

再一次拜託大家，再一次給大家拜託，今天要為大家獻唱一首歌，這個歌代表我們奮鬥的精神，最後比一個手勢，請大家把右手食指拿出來，我要從今天晚上開始，好多交通警察在那邊指揮交通不敢講，好多老師跟老師見面也不敢講，公務員也不敢講，大家不敢講，企業家也不敢講，從今天晚上開始，我們把食指支持一號韓國瑜好不好，我們一定成功好不好！我們一定亦創自高雄一個廉能的政府好不好！各位鄉親，全高雄市的鄉親，全台灣的好朋友，就從今天晚上旗山開始，支持一號韓國瑜，見到面，請你直接把右手手指拿出來，這是我們這一次高雄市長選舉最神秘最重要的符號，好不好！以後見面打招直接就舉這個好不好！我們一起獻唱《愛拼才會贏》！

韓國瑜領唱愛拼才會贏！

(中時電子報)