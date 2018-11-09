韓國來的嬌客！黑面琵鷺現身花蓮溪口

花蓮溪口近日來發現4隻稀珍保育鳥類黑面琵鷺，其中一隻雙腳帶有腳環，確認是從韓國飛來過冬的嬌客。（第九河川局提供）

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中時
張祈

花蓮溪口近日來發現4隻稀珍保育鳥類黑面琵鷺，其中一隻雙腳帶有腳環，確認是從韓國飛來過冬的嬌客，黑面琵鷺突然的出現，讓參加河川環境教育的宜昌國小師生們直呼，比課本上更可愛，真是太幸運了。

每年10月起，被列為瀕危物種的黑面琵鷺，都會隨著東北季風一起南下，到較溫暖的台灣、香港或越南等溫暖一點的地方過冬，花蓮溪口近日發現4隻黑面琵鷺的蹤影，為讓生態教育向下紮根，經濟部水利署第九河川局也順勢舉辦「花蓮溪口及荖溪河川環境教育培訓計畫」，邀請師生一同參與。

河川環境教育培育計畫以公私協力工作坊的方式，帶著學生實際走訪花蓮溪口、荖溪認識溪流生態，了解溪流的動物如何與河川棲地共存，受邀的宜昌國小30位師生，幸運與黑面琵鷺相見歡，在專業講師的帶領下，在河床上的灰暗的石頭尋找鳥類蹤影，學生大嘆，以前從來不會注意溪畔及草叢裡的生物，原來大有學問。

九河局副局長李榮富說，以往水利工程人員常被批評為「有知識的野蠻人」，只懂得考量防洪安全，確往往忽略了生態的需求，但這些已經是舊的認知了，現在水利界不僅落實生態調查及檢核作業，各項水利工程建設也採行迴避、縮小、減輕及補償等生態保育策略，藉由在地諮詢小組平台、定期資訊公開方式，強化民眾參與，讓河川以復育觀念代替硬梆梆的工程整治，重新找回原有河川生命力。

(中時 )

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