台南》落實照顧青年 張凱鈞串連虧雞福來爹成立北漂青年服務站

2018年11月09日 12:31 中時 吳岳修

台北市大安文山區市議員候選人張凱鈞與台南市長候選人「虧雞福來爹」林義豐，9日聯袂在新北市新莊召開記者會，宣布成立「北漂青年服務站」，結合台北市現有科技產業鍊資源，協助所有北漂及漂往海外的優秀青年回台創業及開拓國際市場，讓鮭魚長大後能回鄉產卵，張凱鈞跟林義豐同聲疾呼：「台灣經濟要靠自己來救」。

林義豐9日下午將在板橋捷運江子翠站6號出口外，舉辦「Crazy Friday Music Festival瘋狂星期五國際音樂節」，今天與張凱鈞宣布成立北漂青年服務站，也同步介紹3位將上台演出的國際級DJ墨西哥籍Mariana BO、韓國籍Tajo及烏克蘭籍Anny，兩人呼籲所有悶壓太久的青年朋友們，「一起來參加Crazy Friday，好好解放沈默已久的身心靈」。

張凱鈞擁有英國倫敦大學資訊研究所博士學位，現任美國協和大學客座教授，年輕就讀台大時曾任台大學生會副會長，也是台大杜鵑花節創始人，長期關注青年、教育與科技議題，張凱鈞勇於挑戰威權，在教育部拔管事件中，號召台大校友與師生，發起台灣新五四運動，表達對政府濫權違法的不滿，為了落實照顧青年、提昇台灣競爭力的理念，毅然以無黨籍身分參選台北市大安文山區市議員。

張凱鈞認為，台灣青年這些年來很可憐，他20年前從台大畢業，當時起薪約2萬多元，現在台大畢業生的起薪還是2萬多元，造成台灣人才往國外跑，對台灣來說很可惜，今天他成立北漂服務站，不只服務台灣北漂的青年，也包括漂往海外的台灣青年，要鼓勵他們回台發揮所長。

張凱鈞表示，根據天下雜誌統計，台灣青年有7成想創業，但自認能創業成功的卻只有3成，代表了青年「很想做」，卻又「不知道怎麼做」，所以北漂服務站不僅要服務青年，也要協助青年創業成功，透過大家努力將產業鍊聚合，找到新的商機。

張凱鈞也說，他希望北漂青年能把台北當成自己的家，所以北漂服務站要創造「家」的感覺，不只服務青年的生活，也要對接產業鍊，服務站設立在台北數位產業園區，就是希望串連內湖科技園區到大安文山的腹地，作為產業鍊0到1的試驗場域，協助北漂青年好好創業。

(中時 )