紐約地鐵巧遇IG社團 導演拍出《＃滑板少女》

2018年11月09日 11:58 中時 潘鈺楨

紐約電影導演克莉絲朵摩瑟，2015年首部紀錄長片《狼子不回頭》於日舞影展獲得紀錄片評審團大獎後，首部劇情長片作品《#滑板少女》也於今年日舞影展首映時廣受好評並入選世界多個影展。暑假時在台北電影節首映時更吸引一票滑板影迷蔚為話題，並驚喜入圍奧斯卡獎季頭香的哥譚電影獎「最佳突破導演獎」，就連《VANITY FAIR》的影評都稱讚這部電影是今年日舞影展的最大驚喜，這群滑板女孩們的演出樂趣無窮，喚醒一段沒有勇氣去擁有的年少時光。

《#滑板少女》源起於導演偶然在紐約地鐵巧遇一群正在玩滑板的少女們，主動攀談之後才發現他們是擁有近十萬名粉絲的滑板IG社團「SKATE KITCHEN」成員，啟發了想要拍攝這些滑板少女的想法，因此邀請演出由知名精品MIU MIU贊助的短片《That One Day》，並因此而入選了威尼斯影展短片單元。其後導演決定將故事更加深入擴大，完成劇本後也取得成員們的信任而加入，拍攝完畢後在今年日舞影展放映，獲得了不少迴響和好評，也希望藉此鼓勵更多女孩子勇敢追夢不要放棄。

雖然這是一部非職業演員演出的作品，但導演表示他們的表現超乎想像的好，就像是在看他們玩滑板一樣，在不斷摔倒之中練習技巧，大家沒有相互競爭，而是互相鼓勵不分彼此。《#滑板少女》是首部台灣大銀幕上映的「滑板電影」，故事描述女主角卡蜜兒是住在長島的滑板女孩，來到曼哈頓下東城滑板基地朝聖，結識一群無拘無束的滑板女孩們。不顧母親的反對，卡蜜兒勇敢投入水泥叢林、享受滑板那股疾風衝擊肌膚的快感，也結識了許多談心吐苦水的閨蜜們。 女孩們翻板、馳騁，滑板基地乘載她們的衝撞，與板弟們互別苗頭、爭搶地盤的同時，卡蜜兒也對一位紅髮男孩漸漸滋長了謎樣的情愫。電影將於12月21日在台上映。

(中時 )