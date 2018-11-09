《全台最速報》恆春選舉暴力頻傳 鎮代濺血又傳土製炸彈

2018年11月09日 11:59 中時電子報 綜合報導

◎恆春選舉暴力頻傳 鎮代濺血又傳土製炸彈

恆春鎮長選前不平靜，繼鎮代蔡新將在為鎮長盧玉棟助選拚連任期間掛彩後，另名鎮長候選人張榮志的老家也傳出遭丟擲疑似土製炸彈，為此，張懷疑選舉疑有黑道介入；警方表示全力偵辦中。

◎破獲26件收押16人 嘉義查賄績效亮麗

嘉義檢警調8日查獲洪姓樁腳為嘉義縣第6選區某縣議員候選人以1票1000元現金買票，查扣1萬7000元賄款，洪姓樁腳被檢方聲押，但法官認為無羈押之必要，9日裁定請回，目前嘉義查賄26件，羈押16人，績效獲檢察總長江惠民肯定。

◎新北防疫作戰122天 登革熱疫情警報解除

新北市7月10日出現今年首例本土登革熱病例，歷經122天、四區23里共43例本土病例，在最後一例病例發病日10月11日，經28天社區監測至本月8日無新增病例，9日解除本土登革熱疫情警報，先前為控制疫情封園的市民農園、瓊林路菜園、豐年菜園、新樹路菜園、三和路菜園、忠孝里菜園同步解除管制開放。

◎捐助學金關懷弱勢 高雄企業盼拋磚引玉

耶誕節即將到來，對於這傳遞愛與祝福的節日，高雄漢神巨蛋購物廣場捐助10萬元助學金給台灣世界展望會長期關懷的資助童，於8日晚間點亮象徵盼望與溫暖的耶誕樹，高雄市社會局局長姚雨靜出席點燈儀式，與台灣世界展望會、漢神巨蛋共同為全台灣的弱勢家庭獻上祝福。

(中時電子報)