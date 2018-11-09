《全台最速報》恆春選舉暴力頻傳 鎮代濺血又傳土製炸彈

《全台最速報》恆春選舉暴力頻傳 鎮代濺血又傳土製炸彈

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎恆春選舉暴力頻傳 鎮代濺血又傳土製炸彈

恆春鎮長選前不平靜，繼鎮代蔡新將在為鎮長盧玉棟助選拚連任期間掛彩後，另名鎮長候選人張榮志的老家也傳出遭丟擲疑似土製炸彈，為此，張懷疑選舉疑有黑道介入；警方表示全力偵辦中。

◎破獲26件收押16人 嘉義查賄績效亮麗

嘉義檢警調8日查獲洪姓樁腳為嘉義縣第6選區某縣議員候選人以1票1000元現金買票，查扣1萬7000元賄款，洪姓樁腳被檢方聲押，但法官認為無羈押之必要，9日裁定請回，目前嘉義查賄26件，羈押16人，績效獲檢察總長江惠民肯定。

◎新北防疫作戰122天 登革熱疫情警報解除

新北市7月10日出現今年首例本土登革熱病例，歷經122天、四區23里共43例本土病例，在最後一例病例發病日10月11日，經28天社區監測至本月8日無新增病例，9日解除本土登革熱疫情警報，先前為控制疫情封園的市民農園、瓊林路菜園、豐年菜園、新樹路菜園、三和路菜園、忠孝里菜園同步解除管制開放。

◎捐助學金關懷弱勢 高雄企業盼拋磚引玉

耶誕節即將到來，對於這傳遞愛與祝福的節日，高雄漢神巨蛋購物廣場捐助10萬元助學金給台灣世界展望會長期關懷的資助童，於8日晚間點亮象徵盼望與溫暖的耶誕樹，高雄市社會局局長姚雨靜出席點燈儀式，與台灣世界展望會、漢神巨蛋共同為全台灣的弱勢家庭獻上祝福。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE

通緝犯躲查緝墜樓亡 警方聲明：… 這空姐心好美！乘客寶寶肚餓哭鬧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。