台北》民調又掉3.3％ 姚文智拿游錫堃當擋箭牌

2018年11月09日 11:59 中時 張潼 、 鄭任南

民進黨台北市長候選人姚文智（中） 9日出席2020東奧正名公投胖卡環台挺台灣活動，發言大聲疾呼，表明支持東奧正名公投。（鄭任南攝）

姚文智出席2020東奧正名公投胖卡環台挺台灣活動，回答媒體的問題。（鄭任南攝）

有媒體今公布一份台北市長民調，現任柯文哲與藍營丁守中差距拉近只剩2.7％，反而一直落在第三名的綠營姚文智，民調從10％又降了3.3％。對此，姚剛剛受訪時表示，前行政院長游錫堃才說過，2014年他民調落差更大、失真更嚴重，呼籲「大家要有信心，不要讓2014年游落選的遺憾再次發生！」

擔不擔心自己被棄保姚文智說，全國這麼多縣市在選，高雄出現預料以外的狀況，所以大家幫忙高雄，但是各縣市包括他在內，也會持續努力；他強調，他是說選前之夜總統如果要在高雄，不必特別趕來，但除了總統以外，民進黨從政的同志，希望他們也共同協助我，創造勝選的氣勢，都會邀請他們協助。

昨天柯文哲到士林夜市掃街，與時代力量議員候選人「巧遇」，姚文智今也說，之前他也在中崙市場巧遇另名時力候選人，他認為，時代力量目前面臨價值選擇，這是他們要面對的，「我爭取他們的支持也召喚他們，選舉到最後選的是價值，在台灣價值實踐上共同努力。」

(中時 )