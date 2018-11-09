燒錢！用智慧手機 一生口袋飛走900萬

現代人愛滑手機成癮，但你有想過這讓你的生活開銷成本增加，而且統計下來十分驚人。(圖/達志影像)

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中時電子報
陳舒秦

現代人愛滑手機成癮，但你有想過這讓你的生活開銷成本增加，而且統計下來十分驚人。根據國外研究，基於典型智慧手機的成本與使用模式，終其一生將花費約7萬5000元(約台幣210萬元)在手機上，若這筆錢存入投資帳戶，考慮到金錢的機會成本，他們花在智慧手機的總費用將近30萬元(約台幣900萬元)。

這個計算假設從18歲起，每32個月升級一次手機直到78歲，一生就會買22支智慧手機。而手機的平均售價為567元(台幣15000元)，買22支手機就花1萬2474元(30萬台幣)。加上手機應用程式費用，電信費80元(約2千元)，60年後就達5萬7600元。(150萬台幣)把這三個費用加起來，一生使用手機要花7萬5354元(約台幣210萬元)。

投資專家分析，若將手機花費改存入投資帳戶，考慮通貨膨脹後每年約有4%的長期回報，從18歲存到78歲，總額就達30萬元。

若轉為每2年購買便宜的150美元(約台幣4500元)的Android手機，並調降電信費，將為其退休帳戶增加超過20萬元。(約台幣600萬元)當然，和所有估計一樣，這項估計對一般用戶有許多假設，但有助於顯示，減少這些手機帳單能節省大筆錢。

(中時電子報)

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