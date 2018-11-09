大蘿蔔1條10元！冬季蔬菜提前上市菜價溜滑梯

冬季蔬菜提前上市菜價大跌。（吳敏菁攝）

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冬季蔬菜提前上市菜價大跌。（吳敏菁攝）
冬季蔬菜提前上市菜價大跌。（吳敏菁攝）

入秋後天氣穩定，風和日麗，各類冬季蔬菜提前上市了，到貨量激增一倍半，原本偏高的菜價一下子大跌，尤其，白白胖胖的大蘿蔔，一條只要10元，讓婆婆媽媽都樂翻了，眼見到處大豐收，菜農的心也在挫，就怕菜價日不一日大崩盤，又是一季血本無歸。

今年8、9月，連續起次大豪雨，重創中南部蔬菜產區，一度造成各類蔬菜飆漲創新高，高菜價維持長達3個多月，尤其是高麗菜，產地每公斤一度飆到4、50元，一顆就要價200多元。

立冬後，天氣還沒有冷到，菜價已經快速溜滑梯了，尤其，彰化果菜市場蘿蔔的拍賣平均價格，每公斤才只有5.7公斤、包心白菜6.7元、都已經跌破10元關卡，高麗菜也才11元，名列最便宜前3名。

彰化溪湖果菜市場總經理楊國強表示，可能是農民在災後眼看各類蔬菜行情大漲的情況下，開始搶種，隨著天氣穩定，各類蔬菜長得又快又好，菜價很快恢復平穩，大面積種植的冬季蔬菜，蘿蔔、大白菜、高麗菜的更是便宜的很，呼籲消費者趕快搶鮮，多多吃好菜。

蔬菜大豐收，菜價溜滑踢，菜農也蠻揪心，近期到貨量激增一倍半，各類菜價呈現「日不一日」的盤跌格局，產地拍賣價大崩跌，每公斤從30元、跌掉約5成，只剩15元塊上下，葉菜類回跌到10多塊。

楊國強指出，先前高麗菜、花椰菜因量少、價超高，目前是因量大、帶頭急跌，提醒農政單位要密切觀察、強化促銷，否則後續菜價將持續崩跌，造成農民血本無歸！

(中時 )

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