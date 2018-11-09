雲林》張麗善陣營 批李進勇配合中央犧牲農漁民權益

2018年11月09日 12:14 中時 季節

雲林縣長候選人張麗善競選總部發言人周柏吟9日與立委柯志恩、以核養綠公投領銜人黃士修於立法院共同召開「綠能荒腔走板，地方配合掏空？」記者會，痛批李進勇為了配合中央政策犧牲農漁民權益，也質疑副縣長丁彥哲是否為了完成哥哥丁彥致(中華投資總經理)被交辦的任務，選擇傷害雲林鄉親權益，應該要說清楚講明白。

柯志恩質疑政府用良田換太陽能本末倒置，她說根據台經院計算需要三萬公頃以上的土地全部鋪滿太陽能板，才符合蔡英文的綠能政策目標，農委會也曾公告在嚴重地層下陷且不利耕作的原則下，才能框出綠能設施的農業用地。

柯志恩批評蔡英文能源政策太躁進，為了達到2025非核家園目標，種田改種電，農地與魚塭都租給光電業者，良田魚塭都消失，這三年光電業者向農民承租農地約有兩千多件，但是蓋在沿海劣田只佔5%，剩下95%是良田，她質疑我國糧食自給率希望從30%提升到40%，結果政府卻反其道而行把良田都拿去蓋太陽能板。

黃士修表示，蔡政府的非核家園政策，大躍進式開發再生能源，造成大規模的生態破壞，跟環保的「養綠」背道而馳。他在推動以核養綠公投時，首先響應的是地方生態團體，因為它們發現，許多倡議型環保團體，例如綠色公民行動聯盟，在政黨輪替後，坐視生態被破壞，護航執政黨的廢核政策。

黃士修揭露，近年來鼓吹再生能源廢除核能的公民團體，例如再生能源推動聯盟，外界常認為是環保團體，其實是廠商團體，它們和執政黨關係密切，掛著再生能源的頭銜，佔據了話語權和道德高點，持續向各地方政府和候選人施壓，要求更多補貼，這種利益衝突迴避的問題，應該被揭露和追究。

黃士修主張，「養綠」追求的是生態環保的綠，養的是再生能源的技術，而非再生能源業者的口袋。他痛批執政黨勾結財團和假環保團體，持續抹黑以核養綠公投打壓綠能。然而真正提案獎勵再生能源、認購綠色電價、為生態發聲的，卻是支持核能和再生能源發展的人士。年底的第16案公投，將是全民同意對抗獨裁威權體制、打破利益輸送結構的關鍵。

周柏吟批評雲林縣長李進勇執意把台西1100多公頃的工業區土地與良田魚塭拿去種太陽能板，結果綠能科學城設置在臺南，根本就沒有留住綠能產業與就業機會，只留下一大堆會汙染環境的太陽能板，根本就是扼殺雲林未來農工商業發展。

周柏吟也質疑中華投資總經理丁彥致獨排眾議，投資雲林承做大部分太陽能板的雲豹能源公司，根本就是一齣配合民進黨意識形態，犧牲全民利益的戲碼。他還主張，李進勇與丁彥致的哥哥副縣長丁彥哲應該說明清楚他們與雲豹公司的關係，在廣設太陽能板對雲林明顯弊大於利的情況下，李進勇仍一意孤行要在雲林弄這麼多太陽能板。

周柏吟最後強調，雲林人應該有發展的機會，也應該有選擇的機會！李進勇不思考怎麼發展、建設雲林，卻為了配合蔡英文的錯誤政策，出賣雲林的未來，出賣雲林未來二十年發展工商業的最好基地，絕不能容忍！

(中時 )