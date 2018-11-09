政府網站瀏覽之首 內政部：實價登錄查詢破億人次

2018年11月09日 12:42 中時 張理國

內政部上午提前舉行地政節慶祝大會，慶祝每年11月11日的地政節，內政部次長花敬群也宣布，實價登錄制度自2012年8月上路，實價查詢服務網站已經有超過1億500萬查詢人次，為政府網站瀏覽人次之首。

為慶祝實價登錄查詢人次破億、租賃上午地政節慶祝大會，由內政部政務次長花敬群頒獎表揚績優地政機關、貢獻人員及熱心服務的地政志工，同時感謝地政產官學界的支持與付出；現場也舉行「人氣席捲‧人次破億」實價登錄查詢服務網瀏覽人次破億敲冰儀式，並進行「租賃元年」揭示儀式，氣氛相當熱絡。

花敬群表示，打造安居環境、提供便民服務，一直是內政部施政努力的目標，過去二年來，內政部積極推動健全不動產市場，現階段台灣約有300萬租屋人口，「租賃住宅市場發展及管理條例」在今年6月正式上路，開啟了租賃住宅市場的新紀元，也讓租屋體系進入專業化與產業化型態。目前已有481家業者申請經營許可，高雄市、台南市、桃園市等縣市公會也相繼成立，希望透過賃住宅服務業的用心經營，使房東出租更放心，房客承租更安心。

花敬群進一步表示，不動產交易價格透明化是不動產市場健全發展的重要關鍵，實價登錄制度自101年8月上路，內政部實價查詢服務網站已經有超過1億500萬查詢人次，為政府網站瀏覽人次之首，是各界獲得不動產市場價格資訊的重要管道，地政司實價登錄計畫工作團隊繼104年獲選行政院「政府服務品質獎」得獎機關後，在今年更榮獲考試院「公務人員傑出貢獻獎(團體組)」殊榮，成效備受各界肯定。

此外，花敬群並宣布，內政部實價查詢服務網在今日改版上線，將新增歷次交易明細查詢、交易主建物、附屬建物及共有部分面積資料、區別顯示新成屋或中古屋買賣等功能，以提供民眾更完整及便捷的查詢服務。

內政部表示，11日地政節當日，將舉辦土地重劃60週年成果展開幕暨園遊會活動，成果展為期13天，歡迎民眾踴躍參加，瞭解土地重劃豐碩成果，以及地政業務近年的重要創新措施。

(中時 )