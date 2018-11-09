光棍節不需急脫單 人際關係質比量重要

2018年11月09日 12:39 中時 林周義

雙11光棍節將至，坊間常有慶祝單身生活，或助人脫單的交友活動。董氏基金會表示，根據美國密西根大學發表於期刊《PLOS ONE》的研究，人際關係的「質」比「量」更重要。即便有配偶，若關係緊張，罹患憂鬱症的機率將提高；沒有配偶者，則沒有這方面的風險。

該研究由美國密西根大學學者進行，研究對象涵蓋25至75歲的美國成年人，共4642位。調查始於1995年，後續進行10年追蹤。結果顯示，無論個人社會互動的頻率如何，與配偶、家人、朋友關係的品質，是重度憂鬱症的危險因子。

研究發現，與配偶關係緊張或缺乏配偶支持者，更容易罹患憂鬱症；關係品質最低者，罹患憂鬱症的風險比關係品質最好者多出一倍以上；單身者則沒有增加憂鬱症罹患率的風險。

台灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，該研究提醒民眾，不好的社會關係可預測10年後的憂鬱症，因此不論單身或已婚者，都需重視社會關係的維護。與朋友相比，多數人對伴侶、家人抱持較多期望，因此真正影響心理健康的是親密關係、家人關係。只要主觀感覺到他們的支持，將有助預防憂鬱症的發生，可見「質」比「量」更重要。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，忙碌的社會中，要求關係「量」的增加，反易成為一種壓力，應把重點放在「質」的經營。例如，相處時儘量有互動交集、發生爭執時勿跟對方過不去、了解彼此的優缺點、多說正面的話等。

葉雅馨表示，若伴侶間沒有很好的關係，單身反而比較快樂。脫單的重點不於趕快有個伴，而應去思考，自己想要什麼伴。她也提醒，維持好的伴侶關係是需用心呵護、經營的。

(中時 )