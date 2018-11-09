NBA》保羅想砸裁判吞T 火箭作客慘遭雷霆修理

保羅跟坐在地上的福格生激烈爭球。(美聯社)

友善列印
中時電子報
韋斯布魯克穿便服在板凳席替隊友加油。(美聯社)

保羅沒品行為又添一椿！連3戰上半場得分掛蛋的保羅，竟在末節作勢拿球砸向裁判，換回技術犯規也屬當然，加上「甜瓜」安森尼重返前東家主場手感冰冷，火箭9日慘遭地主雷霆98比80修理，無奈中止3連勝，雷霆則摘7連勝。

先前跟湖人後衛隆多爆發激烈衝突，結果都遭禁賽處分的保羅，9日打完上半場竟然投4中0、連3戰上半場得分掛零，加上眼見火箭一路大幅落後，越打越悶的他，竟在最後3分06秒被吹進攻犯規後，作勢要把球直接砸向裁判。

就算保羅只是假動作，並未真正把球砸向裁判，如此沒品的舉止，自然換回1次技術犯規，可是當時火箭落後到20分以上，早就宣告大勢已去，保羅卻用這種方式表達內心不滿，難怪會有那麼多球員跳出來批評保羅打球很髒。

比起保羅的沒品，火箭慘敗主因之一仍是安森尼低迷，賽前接受雷霆球迷的熱情歡呼，或許讓他近鄉情怯，全場11投中1，只拿2分、5籃板，創下他加盟火箭最爛表現，火箭全場得分也創總教練丹托尼接掌兵符以來的新低紀錄。

反觀開季4連敗，隨後狂掃7連勝的雷霆，就算明星後衛韋斯布魯克因傷缺陣，雷霆仍有足夠戰力痛宰火箭，保羅喬治貢獻全場最高20分，另有11籃板、6助攻、6抄截，亞當斯也拿19分、10籃板，薛洛德與福格生各有14分。

(中時電子報)

NBA》重摔遭嘲諷 坎特怒罵老鷹官…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。