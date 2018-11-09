NBA》保羅想砸裁判吞T 火箭作客慘遭雷霆修理

2018年11月09日 12:08 中時電子報 黃及人

韋斯布魯克穿便服在板凳席替隊友加油。(美聯社)

保羅沒品行為又添一椿！連3戰上半場得分掛蛋的保羅，竟在末節作勢拿球砸向裁判，換回技術犯規也屬當然，加上「甜瓜」安森尼重返前東家主場手感冰冷，火箭9日慘遭地主雷霆98比80修理，無奈中止3連勝，雷霆則摘7連勝。

先前跟湖人後衛隆多爆發激烈衝突，結果都遭禁賽處分的保羅，9日打完上半場竟然投4中0、連3戰上半場得分掛零，加上眼見火箭一路大幅落後，越打越悶的他，竟在最後3分06秒被吹進攻犯規後，作勢要把球直接砸向裁判。

就算保羅只是假動作，並未真正把球砸向裁判，如此沒品的舉止，自然換回1次技術犯規，可是當時火箭落後到20分以上，早就宣告大勢已去，保羅卻用這種方式表達內心不滿，難怪會有那麼多球員跳出來批評保羅打球很髒。

比起保羅的沒品，火箭慘敗主因之一仍是安森尼低迷，賽前接受雷霆球迷的熱情歡呼，或許讓他近鄉情怯，全場11投中1，只拿2分、5籃板，創下他加盟火箭最爛表現，火箭全場得分也創總教練丹托尼接掌兵符以來的新低紀錄。

反觀開季4連敗，隨後狂掃7連勝的雷霆，就算明星後衛韋斯布魯克因傷缺陣，雷霆仍有足夠戰力痛宰火箭，保羅喬治貢獻全場最高20分，另有11籃板、6助攻、6抄截，亞當斯也拿19分、10籃板，薛洛德與福格生各有14分。

(中時電子報)