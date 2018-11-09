六成磁石外用涉及誇大療效 消基會：把民眾當盤子

2018年11月09日 12:09 中時 王思慧

市面上常可見到磁石商品可改善「硬扣扣」、「腰酸背痛」，不用插電就有療效，但使用上可能有風險。消基會在9月底、10月初進行網路調查，抽樣15個樣品，發現有六成磁石商品涉及宣稱誇大或療效，名單中甚至出現知名「易利氣」，消基會批評「把民眾當盤子」，花大錢卻沒有療效。

消基會中醫藥委員會張景堯表示，在美國曾有孩童不小心吞下磁石，腸道吸力扭曲致死案例；香港政府也呼籲家長不要買磁石玩具；在大陸更查出有放射性磁石，使用後相當於一年接受上千次X光檢查。且磁石不是只有改變磁場、血液滲透性，要是使用者有安裝心臟調節器，孕婦孩童、有裝骨折金屬固定針者，甚至生殖器都有可能受到影響，不可不慎。

張景堯說，現在日本針對磁石採低度管理，大陸的食藥監管局，則廢止約12項磁石商品禁止生產，採取適當管理；台灣應該要比照管制，避免對人體產生危害。不過，磁石在中藥裡是一種藥材，張景堯指出，經由跟其他中藥材泡製後，本質已變化，就可依照醫囑服用，但磁石直接戴在身上就不一定會有效果。

消基會調查商品包括「易利氣磁力項圈EX加強版黑色」、「能量磁石健身環」、「Roberta諾貝達-45顆磁石多功能磁性健康腰帶」等15個樣品，有10樣商品涉及宣稱誇大或療效，其中還有商品因提及可預防高血壓、中風，保護脊隨炎等，恐違反《藥事法》，處以新台幣60萬至2500萬元。

食藥署簡任視察陳柏菁表示，若商品標示有預防、改善、減輕治療症狀，就有可能誤導消費者，不過要是標示促進血液循環、改善腰酸背痛，因沒有寫出症狀就沒有違法疑慮。易利氣則回應，該商品在家樂福賣水貨，實體店面沒有販賣，強調公司遵守台灣法規，且促進血液循環沒有違反《藥事法》。

消基會董事長雷立芬呼籲，政府應正視磁石產品，且要交由專業醫師判定外用有什麼風險，有必要的話可參考日本和大陸經驗，只有藥商才能販賣，若要把它當成一般商品，就應該要嚴格取締。同時呼籲消費者也不要購買，檢舉廣告不實。

(中時 )