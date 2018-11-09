府城古蹟小旅行！用VR看孔廟「動起來」穿越時空

2018年11月09日 12:08 中時電子報 林宜靜／整理報導

台南文學耆老葉石濤先生曾說「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」！前陣子的寶可夢在台南引發大轟動，也讓人重新認識這美麗的府城。話說不只抓寶有趣，用新科技看台南也有不一樣的趣味。

活動讓大家特別登上建築二樓的觀禮台，體驗日治時期重要慶典時，行政長官接受慶賀的地方。（文化部提供）

文化部積極推動「文化體驗教育計畫」，讓藝術體驗成為孩子們正規課堂中的一部分，讓藝術真正向下扎根。文化部於11月8日、9日、13日三天辦理「府城古蹟小旅行」活動，邀請台南市文元國小、新營國小、官田國小共同參加，結合科技技術運用，帶領學生進行不一樣的文化資產體驗課程。

邀請鄭小將老師介紹家將臉譜並讓小朋友體驗繪臉樂趣。（文化部提供）

文化部指出，此次活動結合文化資產與文化體驗，透過學校社會、藝術人文、法治教育等不同學科，帶領國小高年級學童認識由淺至深的主題，並於教學內容中結合VR、AR、IR等科技技術運用，用不一樣的形式帶領學生認識「原台南州廳」、「台南地方法院」、「台南孔子廟」三大古蹟。

台灣各地有許多古蹟、歷史建築、聚落及遺址等場所，雖在城市周圍，卻與民眾的日常生活漸行漸遠。文化部持續透過「再造歷史現場」等專案計畫，深化文化資產與民眾日常的情感連結，讓人們透過有形文化資產，可以重新發現歷史、再現歷史記憶、連結土地與人民的歷史傳承，透過「軟體帶動硬體」的規劃，將文化價值與當代重新連結。

「府城古蹟小旅行」嘗試不一樣的古蹟體驗形式，未來也希望將這樣的文化資產體驗課程，擴展到台灣各地的古蹟、歷史建築、聚落及遺址等場所應用，依據各自不同的特性，設計成為文化體驗場所，甚至串聯成文化體驗路徑。民眾除了可藉此親近有形文化資產知識，更可體驗無形文化資產的精神與內涵。

(中時電子報)