新竹》新竹縣長選舉最新民調 楊文科領先徐欣瑩幅度擴大

2018年11月09日 12:27 中時 趙雙傑 、中時電子報 邱文秀 、中時電子報 邱文秀

台灣競爭力論壇今日由執行長謝明輝在立法院內公布新竹縣長選舉最新民調，新竹縣長候選人支持度以國民黨楊文科31.7％領先，其次是民國黨徐欣瑩25.4％、民進黨鄭朝方11.7％、無黨籍葉芳棟 1.4％，此次調查指出楊文科領先徐欣瑩幅度比9月擴大。

台灣競爭力論壇公布2018新竹縣長最新選舉民調，國民黨楊文科領先徐欣瑩，黃金交叉確定，竹縣藍天有驚無險。這次參選新竹縣長候選人的支持度，國民黨楊文科31.7％領先，其次是民國黨徐欣瑩25.4％、民進黨鄭朝方11.7％，以及無黨籍葉芳棟1.4％。有3.6％表示不會去投票。另有26.3％無反應。

楊文科支持度從9月的23.4％上升至10月的26％，到此次調查的31.7％，主要競爭對手徐欣瑩則從27.8％下跌至25.4％。兩人在10月出現黃金交叉，此次調查楊文領先徐欣瑩幅度擴大，從1.2％增至6.3％。

台灣競爭力論壇學會11月6日至11月7日委託全國公信力民意調查公司，進行新竹縣長選舉民調。調查對象是戶籍設在新竹縣，年滿二十歲以上的合格選民。以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。有效樣本共計1,072份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.99。

(中時 )