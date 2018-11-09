台版熔爐！身障志工性侵多名夏令營學員 監委糾正台中市府

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中時

台中市某身障福利服務中心辦理夏令營，竟發生同為身心障礙者的志工性侵學員事件，被害人達11 人。監察院昨通過監察委員王幼玲、王美玉的調查報告，並提案糾正台中市政府、台中市立啟聰學校。

王幼玲、王美玉指出，台中市政府未查轄內某身障福利服務中心於2017年間申請公益彩券盈餘補助經費辦理聽障生暑期成長團體活動「活力一夏，聽障生暑期成長團體暨溝通訓練育樂營」時，申請計畫內容與活動報名表內容不符，活動報名表明載「額外收費」、「留宿過夜」等事項，台中市府竟未查該申請計畫內容已不符該中心服務內容，仍核可經費補助。

同時，中市府也未落實對該身障福利服務中心監督查核，對中心「運用未接受志工訓練及管理的行為人擔任活動志工，無查調行為人有無性侵害加害人紀錄證明」、「活動營隊在未立案範圍不符合公安規定」、「廁所不符人數比例且無監視器」等情況，竟毫無所知，導致2017年7月間活動期間發生同為身心障礙者的志工性侵學員的事件，被害人達11人。

另外，台中市立啟聰學校自2011年期間起就發生多起行為人對被害人的校園性侵害性猥褻案件，地點遍及校車、宿舍、活動中心1樓廁所、樓梯間、晒衣場圍牆邊等處，但該校遲至夏令營事件發生才知情，顯見該校長期漠視校園安全及防治校園性侵害、性騷擾及性霸凌事件責任，核有疏失，因此依法提案糾正。

(中時 )

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