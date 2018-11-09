台中》盧秀燕發表交通政見CF記者會 交通局長王義川：「抄襲、冷漠！」

2018年11月09日 12:37 中時 陳世宗

國民黨台中市長長候選人盧秀燕9日正式選戰起跑！一早至台中市元保宮起馬砲後，沿路車隊掃街拜票受到民眾熱烈歡迎！隨即到競選總部開記者會發表交通政見懶人包CF；盧秀燕說，她要從運量多和道路通的概念出發，在大眾運輸和道路建設基礎上用嶄新的方向，宣示要給台中一個新的美好新交通。

針對國民黨立委盧秀燕與前交通局長林良泰提出的交通政策，台中市政府交通局長王義川形容是「抄襲、冷漠！」盧林兩人說要維持10公里免費，但四年前林良泰卻批評10公里免費是「黑心油政策」，如今為了選舉又改口支持，林良泰欠台中人一個道歉。

盧秀燕在台中市政府前交通局長林良泰、前建設局長吳世瑋、台中在地青年學子陪同背書下，發表交通政見懶人包CF記者會。

林良泰表示，大眾運輸要以人為本、提升運量來規劃，我們推出「公車雙十吃到飽」計畫，延續原本的公車10公里免費，超過10公里後車資上限最多10元，簡化概念鼓勵民眾搭乘，並以「人次補貼」的方式補助公車業者，讓市民、公車業者、政府之間達成三贏。

林良泰指出，未來也要將公車結合台鐵、高鐵、捷運、i-bike等交通載具，將每一個點彼此互通，形成「交通任意門」，用創新(innovation)、整合(integration)、智慧(intelligence)的理念，讓各個運輸節點變成轉運門(Door)的概念，達成「Door to Door」的「i-Doors」交通理想。

吳世瑋表示，交通要進步，道路建設非常重要，「快速道路改善」方面，例如大里草湖匝道工程、大里中山路開闢工程、台74下方平面道路工程、大里交流道北出匝道工程、六順橋南入匝道工程、台74銜接國一工程、東豐快速道路復工及完工、國道四號（豐原-潭子）加快進度。

「道路開闢工程」方面，振文路開闢工程、市政路開闢工程（環中路-工業一路）、東光路開闢工程、華南路銜接向上路開闢工程、大甲溫寮溪旁道路開闢工程等，吳世瑋說，未來的市政府一定會展現執行力來做好各項道路建設，讓大台中的道路系統四通八達，降低不便利和塞車的情況。

盧秀燕認為，交通問題是各項民調當中台中市民很在意的議題，透過懶人包的形式，讓市民可了解她的交通政見概念。她推出的「雙十公車吃到飽」，維持公車十公里免費，以人次補貼方式進一步提升公車服務品質，讓市民、公車業者、政府之間達成三贏。

盧秀燕說，為打通台中交通的任督二脈，建置綿密道路網狀系統，除了持續爭取軌道運輸系統外，平面及立體道路網狀系統的建置刻不容緩，讓平面道路、快速道路、高速公路相互整合連結，包括林佳龍有承諾，卻延宕或做不到的，就讓盧秀燕來做。

王義川指出，盧秀燕交通政策簡單來說就是衝公車運量，並回到以人次數補貼業者的做法。但這樣的結果，將讓公車業者因只有補貼運量，不補貼里程，當然就不再行駛偏遠路線。過去四年來，市府為拉近城鄉差距，努力建置海線、山城等偏遠公車路線。

王義川強調，盧秀燕委員擔任立委20幾年，現在市府都在做了卻還不知道，實在令人遺憾。今天記者會完全未提捷運藍線、大平霧捷運、機場聯外的雙港捷運系統、大台中山手線等軌道建設，他有點失望；不過這也看得出來，盧陣營還是認為衝高公車運量，要比興建捷運系統還要重要。

(中時 )