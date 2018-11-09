台中》中彰苗攜手逛花博 八卦山大佛祝「凍蒜」

2018年11月09日 12:47 中時 陳淑娥 盧金足、

豐原園區內的竹跡館強調環保，讓彰化縣長魏明谷與苗栗市長徐定禎稱讚低碳建築。（盧金足攝）

很多幼兒園在豐原園區戶外教學，台中市長林佳龍化身孩子王，親切打招呼。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左二）表示，台中花博有三分之一的花卉來自彰化，也是花博幕後功臣。（盧金足攝）

台中市長林佳龍推動「中彰投苗區域治理平台」，台中舉辦花博，彰化縣長魏明谷來讚聲！9日與會縣府團隊參訪花博豐原展區-葫蘆墩園區，行至縣市庭園區時，看到笑容滿面的Q版八卦山大佛，魏明谷表示，大佛有保佑，祝林佳龍高票當選，成為花博中的最強助選員。

魏明谷與苗栗頭份市長徐定禎表示，將再力邀彰化及苗栗的鄉親共同前來參與這場在中部的世界級盛會，不要錯過台中市政府特別提供的縣市周優惠。

一掃連續幾天的不佳天候，今天一早台中天氣晴朗，林佳龍表示，台中花博有3分之一採購至彰化的花卉，中彰投苗區域治理平台」成立之初，大家即有透過2018台中花博，共同行銷中台灣的合作共識；邀請彰化縣、苗栗縣等縣市政府，豐原葫蘆墩園區打造「縣市庭園區」，以各式花卉進行布置，展現各縣市獨特景觀，再配合夜間燈光與水岸花都相輝映，以展現台灣各地美麗的花卉。

林佳龍說，期許透過花博平台成功行銷各縣市，成功展現區域治理合作能量，扮演中部領頭羊的角色，達成中台灣崛起的發展願景。

台中花博為展現植栽的多樣性，採購中彰投苗植栽花卉數量占花博近60% ，許多著名的中部花卉與台灣特有種植栽皆於花博中展示，如文心蘭、蝴蝶蘭、羽狀雞冠花，希望透過花博大幅提升中台灣花卉產業能見度，並將台灣優質園藝花卉成功推向國際。

魏明谷說，彰化縣是花的故鄉，田尾是花卉的生產基地，溪洲公園則是彰化的大型展場，雖然彰化每年於農曆春節期間會舉辦「花在彰化」的花卉嘉年華活動，但對於台中市府團隊可以成功改造軟埤仔溪，翻轉園藝及花卉技術，打造都市的悠遊生活，率領市府團隊前來吸取台中辦理花博經驗。

魏明谷特別來到比著愛心的Q版八掛山大佛坐鎮彰化展區前留影紀念，還高聲祝著林佳龍高票當選、林佳龍也笑著祝福大家都當選，同時呼籲彰化市民朋友踴躍到場參觀衝人氣，一起聆聽花開的聲音。

這場參觀園區活動，由台中市府地政局副局長劉志能全程導覽，水利局長周廷彰、經發局長呂曜志與農業局長王俊雄等介紹軟埤溪整治及竹跡館興建過程，沿途很多民眾及外縣市遊客來參觀，豎起大拇指稱讚，「台中花博真的很讚！」

(中時 )