兩岸學者選前頻探底 閉門拜會馬英九

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旺報

九合一選舉倒數半個月，近日多位兩岸重量級學者頻密交流，相互探底，先有廈大台研院長李鵬、上海國際問題研究院副院長嚴安林、人民大學國關學院黃嘉樹、王英津等來台，並與前總統馬英九閉門座談；同時間段國民黨大陸事務部主任周繼祥、淡江大學教授張五岳等，則率團赴上海，與多位涉台學者研討兩岸情勢，國台辦及上海台辦的官員也與會。

據了解，九合一選情是各方關注焦點，大陸學者對韓國瑜掀起的旋風，以及民進黨的未來走向，都十分關心。此外，近期美國頻打台灣牌，大陸學者也很關切。

據知情人士透露，李鵬、嚴安林、黃嘉樹、王英津等四位大陸涉台學者，7日來台，他們此行是受馬英九文教基金會所邀，來台當天正是該基金會舉行「馬習會三周年」兩岸關係研討會的日子，但也考量到當前兩岸情勢及選前敏感，幾位學者並未參與這場公開研討會。

不過據了解，在8日中午研討會落幕後，大陸學者一行於當日下午拜會馬英九，他們也注意到對馬新提出的「不排斥統一」等新三不說法，並對於選後的民進黨走向，以及近期兩岸關係中的美國因素，表達擔憂。

與此同時，也有一批台灣學者8日赴上海，參加由上海社科院台灣研究中心於9日舉辦的研討會，成員包括國民黨大陸事務部主任周繼祥、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣經濟研究院兩岸研究中心主任陳華昇、中華經濟研究院WTO中心執行長李淳等，值得一提的是，台北市政府參事饒慶鈺也在其中，引發外界關於討論台北上海雙城論壇的聯想。

(旺報 )

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