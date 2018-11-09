花蓮》不滿被逼車？選舉宣傳車駕駛失控上演街頭毆打

不滿被逼車，花蓮一名開候選人宣傳車的駕駛公然在路邊毆打民眾，被毆民眾朋友看不過去，氣得在網路爆料。（翻攝自臉書社團爆料公社）

友善列印
中時
失控毆打民眾的駕駛，開的是候選人的宣傳車。（翻攝自臉書社團爆料公社）
失控毆打民眾的駕駛，開的是候選人的宣傳車。（翻攝自臉書社團爆料公社）
不滿被逼車，花蓮一名開候選人宣傳車的駕駛公然在路邊毆打民眾，無辜駕駛被毆打致左眼瘀青見血。（翻攝自臉書社團爆料公社）

不滿被逼車，花蓮一名開候選人宣傳車的駕駛公然在路邊毆打民眾，被毆民眾朋友看不過去，氣得在網路爆料說，朋友自己帶著妻兒外出旅遊，等紅燈時突然有人敲了他車窗，直說他逼車，便一拳揮向他的左眼，痛斥，選舉選到火氣太大，要拿小老百姓出氣？

網友Tony Tuan將事發照片PO上臉書社團《爆料公社》，並指出，朋友昨晚開車載著妻兒行經化道路與府前路口時等紅燈時，後方來了一個人敲駕駛座的窗子，他搖下來問對方什麼事？對方說他逼車，然後就一拳過來打了他左眼。

無辜駕駛被毆打致左眼瘀青，當下報警控訴遭施暴，受傷男子驗傷後提告傷害，動手的駕駛也坦承打人，花蓮警分局表示，昨深夜依傷害罪函送偵辦。

因助選車上貼有吉安鄉平地原住民鄉代候選人余震華及其參選縣議員的父親余夏夫兩人的布條，余震華受訪指出，助選員駕駛是他親戚，自願幫忙開車宣傳，但強調打人就是不對，等承擔後果，他也不會逃避，願親自跟傷者道歉，也會加強再教育助選員的行車禮儀。

(中時 )

台中》中彰苗攜手逛花博 八卦山… 台中》盧秀燕點燃起馬炮誓師 諾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。