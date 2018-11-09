花蓮》不滿被逼車？選舉宣傳車駕駛失控上演街頭毆打

2018年11月09日 12:32 中時 張祈

失控毆打民眾的駕駛，開的是候選人的宣傳車。（翻攝自臉書社團爆料公社）

失控毆打民眾的駕駛，開的是候選人的宣傳車。（翻攝自臉書社團爆料公社）

不滿被逼車，花蓮一名開候選人宣傳車的駕駛公然在路邊毆打民眾，無辜駕駛被毆打致左眼瘀青見血。（翻攝自臉書社團爆料公社）

不滿被逼車，花蓮一名開候選人宣傳車的駕駛公然在路邊毆打民眾，被毆民眾朋友看不過去，氣得在網路爆料說，朋友自己帶著妻兒外出旅遊，等紅燈時突然有人敲了他車窗，直說他逼車，便一拳揮向他的左眼，痛斥，選舉選到火氣太大，要拿小老百姓出氣？

網友Tony Tuan將事發照片PO上臉書社團《爆料公社》，並指出，朋友昨晚開車載著妻兒行經化道路與府前路口時等紅燈時，後方來了一個人敲駕駛座的窗子，他搖下來問對方什麼事？對方說他逼車，然後就一拳過來打了他左眼。

無辜駕駛被毆打致左眼瘀青，當下報警控訴遭施暴，受傷男子驗傷後提告傷害，動手的駕駛也坦承打人，花蓮警分局表示，昨深夜依傷害罪函送偵辦。

因助選車上貼有吉安鄉平地原住民鄉代候選人余震華及其參選縣議員的父親余夏夫兩人的布條，余震華受訪指出，助選員駕駛是他親戚，自願幫忙開車宣傳，但強調打人就是不對，等承擔後果，他也不會逃避，願親自跟傷者道歉，也會加強再教育助選員的行車禮儀。

(中時 )