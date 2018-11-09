台中》盧秀燕點燃起馬炮誓師 諾言經濟振興大台中

2018年11月09日 12:27 中時 陳世宗

盧秀燕掃街車隊所經，沿途受到民眾的熱情相迎及祝她高票當選！（陳世宗翻攝）

九合一大選進入最後衝刺！代表國民黨出征的台中市長候選人盧秀燕，9日從北屯區元保宮點燃起馬砲後，誓師出發，率領勝選團隊及支持者車隊展開繞行遊街拜票，沿路店家及等候紅綠燈的民眾，見到選舉戰車上的盧秀燕本人，紛紛向她比出OK的③號手勢，相挺到底的心意表露無遺！

盧秀燕指出，這次是她第8次投入選戰，1屆省議員、6屆立委，這次台中市選舉是第8次，每次選舉都依循在地習俗從元保宮出發，保生大帝也都護佑她高票當選，也因此，聽說有很多人跟著拿香跟拜，都希望獲得保生大帝的保佑，相當這次她也能順利高票當選。

盧秀燕說，這次選舉很重要是要保護我們台中市民的一場選舉，過去四年鄉親感受一定很深，景氣下滑空氣也變差，市民們如此打拼，薪資卻没見成長，所以，這次選舉一定要改變，讓台中市的「市長換人、空氣換新」、「市長換人、經濟更興」；這次選舉不是為了盧秀燕、也不是為國民黨，而是為了台中市鄉親的經濟和健康，是為了台中更好的發展與未來！

盧秀燕點燃起馬炮後，廟方高呼「炮聲連連聲震天、士農工商有大發展，男女老幼齊康健、健康快樂愈少年」，預祝盧秀燕高票當選；盧秀燕及競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒及副主委楊瓊瓔等人，在現場支持者的「凍蒜」聲中登上選舉戰車，率領勝選車隊展開遊街行程。

盧秀燕掃街車隊一路遊街事前雖未廣為周知，但路邊不少店家老闆及客人聽聞盧秀燕率車隊拜票掃街，紛紛跑出門外向盧秀燕揮手，並比出③號的OK手勢，幾位路邊民眾見到盧秀燕更忍不住高喊「盧秀燕，一定要當選！」，盧秀燕競選團隊勝選氣勢也隨之節節高漲！

(中時 )