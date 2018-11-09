Crazy Friday今晚板橋盛大開幕 3美女DJ搶先亮相

2018年11月09日 12:23 中時 吳岳修

「Crazy Friday Music Festival瘋狂星期五國際音樂節」，9日下午將在板橋捷運江子翠站6號出口外盛大舉辦，台南市長候選人林義豐一早北上與北市議員候選人張凱鈞宣布成立北漂青年服務站，林義豐也同步介紹3位今晚將上台演出的國際級美女DJ，墨西哥籍Mariana BO、韓國籍Tajo及烏克蘭籍Anny，讓現場媒體及觀眾眼睛為之一亮。

墨西哥籍的Mariana BO是今晚主秀DJ，被Insomaniac雜誌封為墨西哥最強女DJ，2018年世界百大DJ中排名第68名，多才多藝，身兼DJ、製作人及古典小提琴手，經常在舞台上現場演出樂器，外型甜美、身材火辣，再加上精湛舞台魅力，將小提琴與電音完美結合，創造出她專屬的表演風格。

烏克蘭籍的Anny則是全球女子百大DJ第64名，在電子舞蹈界相當受歡迎，每年都在法國、西班牙、義大利及德國等地巡迴表演，2014年為北美最大EDM節目之一Paradise 507締造了破紀錄的收視率，將她的名氣一舉帶往亞洲。

Tajo當屬韓國第一名女DJ，獨特的演出魅力與個性，經受邀到音樂、時尚、藝術發表會演出，多年來在LOTTE HOTEL,SEOUL,PIERRE GAGNAIRE擔任音樂導演，亞洲各大夜店屢邀請她擔任嘉賓，還獲2018年平昌冬奧官方DJ選為音樂總監。

(中時 )