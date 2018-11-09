花蓮身障機構幹部性侵院生 監院糾正花蓮縣府及衛福部

2018年11月09日 12:24 中時 鄭舲

監委王美玉、王幼玲、林雅鋒9日指出，花蓮縣某身心障礙啟能發展中心幹部涉嫌自2015年起持續對5名身心障礙收容院生性侵害、強制猥褻及性騷擾，機構主管知情卻隱匿不通報，導致被害人求救無門，有嚴重違失，因此糾正花蓮縣政府及衛福部。

監委指出，花蓮縣某身心障礙啟能發展中心發生張姓行政組長涉嫌自2015年起持續對5名身心障礙收容院生性侵害、強制猥褻及性騷擾行為，案件已於今年9月經花蓮地檢署以妨害性自主罪嫌起訴在案。該啟能發展中心吳主任、教保員林副組長、吳教保員及多名工作人員經受害院生反映受害情事，卻視若無睹，未依身權法第76條及性侵害犯罪防治法第8條規定通報花蓮縣政府，違反通報義務，導致5名身心障礙院生持續受害，時間長達4年，身心嚴重受創。此外，該中心也發生多起院生侵害院生案件。

監委表示，花蓮縣政府已知轄內某啟能發展中心未依規定將性侵害案件通報主管機關情事，曾於2014年7月10日函文要求改善，後續卻無相關督導作為確認改善完成，導致該中心主任對院生被性侵求助一事視若無睹、隱匿並與相關工作人員違反通報義務，陷身心障礙者於險境並求救無門，核有嚴重違失。

監委表示，另外，花蓮縣政府對本案啟能發展中心於2014年受評鑑的缺失事項共62項，2017年再度評鑑時，46項改善完成，未完成改善事項有16項；本案事發後發現，也有5名身心障礙安置院生有高頻率瘀青，花蓮縣政府歷次輔導查核時卻未發現，凸顯花蓮縣政府對該機構平時查核僅流於形式，評鑑及查核機制均嚴重失靈，衛福部也未善盡督導責任。

(中時 )