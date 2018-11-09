《環時》社評：盼陸美對話產生管控摩擦實效

2018年11月09日 12:43 中時 李文輝

陸美外交與安全對話定於9日在華府舉行，陸美政軍高官會談，雙方話題顯然更緊要，也更具挑戰性。中共黨媒《環球時報》今社評指出，該對話為兩國針對雙方關係的緊迫問題開展溝通創造機會，有可能帶來陸美關係一定緩和，加上本月底G20期間將舉行習川會，希望這一系列溝通對穩定陸美關係發揮作用。

社評說，在一時解決不了陸美主要分歧下，管控雙方有升級之勢的各種摩擦，變得尤為重要。陸美雙方要面對當初彼此都低估了對方意志的現實，不要延續這樣的低估，將陸美摩擦推向無法迴旋的境地。

社評認為，陸方有必要傾聽美方的各種要求，認真審視哪些要求是合理的，因為那些合理的要求會不停地在美國對陸關係中出現。美方則應用心評估哪些是大陸底線，如果它踩大陸底線，大陸的抵制就是不管付出多大代價也會堅持到底。

社評指出，陸美開展戰略溝通有相當的難度。本來歷史上就極少有過雙贏的頂級力量的大國競爭，加上陸美又有不同的政治制度和意識形態，要讓對方相信自己的善意，搞清對方戰略意圖，實在不容易。但這又是人類走出傳統大國興衰困境的關鍵一步，陸美、尤其是力量強勢的美國一方需要展現出對歷史負責的耐心和責任感。

社評強調，陸方要讓美方確信，大陸對核心利益圈的畫定範圍遠遠小於歷史上的大國，但捍衛核心利益的決心堅定不移，而且由於這個範圍較小，有足夠的能力形成局部的力量充裕。走到核心利益圈之外，大陸向世界的利益延伸只會以不斷擴大共同利益的方式來實現，而絕不會以零和方式侵占別國的現有利益。

社評稱，陸方應不斷向美方講清大陸的思維方式和行為邏輯，也要在今後用更多實際行動驗證自己的說法。當然，在這當中也要勸誡美方，不要向大陸的核心利益下手，否則的話，陸方的反擊會是毫不遲疑的。

(中時 )