美媒：大陸進口承諾或難以兌現

2018年11月09日 12:46 中時 李文輝

大陸承諾利用消費大軍在今後大約10年時間大幅度增加進口，這項承諾旨在平息外界對大陸貿易順差和不公平貿易做法的抱怨。美國之音今報導，不過分析人士認為，大陸日益增長的家庭債務、經濟放緩和貨幣疲軟，再加上跟美國的貿易緊張局勢，可能會讓這一努力複雜化。

大陸國家主席習近5日在上海首屆中國國際進口博覽會承諾，推動進口和消費升級。具體目標是，在今後15年進口40兆美元貨物和服務，相當於年進口2.67兆美元，去年的進口額是2.3兆美元。

美國之音報導，美國南卡羅萊納大學行銷學副教授謝田認為，由於美陸貿易戰預計會傷及大陸的出口和外匯存底，國內消費者反而會追求消費降級。

報導稱，大陸國務院發展研究中心副主任王一鳴稍早估計，如果美國最終對所有從大陸進口的產品徵收25%的關稅，大陸的國內生產總值（GDP）將有可能收縮1.5個百分點。

美國總統川普跟習近平本月底出席20國集團峰會舉行會晤，將成為決定是否對所有進口自大陸的商品徵收關稅的重要因素。

除了經濟增長因素之外，也有經濟學家警告說，出口減少會導致數百萬大陸人丟掉工作。

謝田還說，由於房產價格飆升，大陸消費者還要承受巨大的通脹壓力，而官方的通脹率似乎並沒有考慮房價飆升因素。

儘管消費者沒有受到貿易戰的直接影響，但是有關這方面的討論及大陸股市過去一年暴跌，都助長這種經濟焦慮。

上海麥肯錫大中華消費者和零售部負責人澤佩達（Daniel Zipser）說，接下來的6到9個月消費有可能更加疲軟，不過他對今後兩年大陸消費市場的健康狀況充滿信心。

澤佩達認為，從地理區域看，除了一線城市之外的那些城市，居民收入不景氣，他們明顯會減少支出，但在北京、上海等一線城市，那裡的消費需求依然強勁。

然而，謝田對大陸經濟的展望並不那麼樂觀。他說，不斷疲軟的大陸貨幣正在增加企業的經營壓力，以償還他們的外幣貸款。

總之，大陸跟美國的貿易摩擦緩解之前，經濟放緩、貨幣疲軟及家庭和企業不斷增加的債務，對大陸來說不是好的兆頭。

(中時 )