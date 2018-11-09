興大開發新一代登革熱疫苗 登上國際重要期刊

2018年11月09日 12:50 工商 劉朱松

臺美跨國團隊9日宣布研發新一代登革熱疫苗，為強化現有疫苗的不足，所開發新一代疫苗，經老鼠實驗證明，對於4種不同類型的登革病毒，皆有保護力。此研發成果10月登上國際重要期刊「eLIFE」。

由中興大學獸醫學院微生物暨公共衛生學研究所教授趙黛瑜、美國疾病管制中心教授張光正、成功大學老師吳尚蓉，及中研院生醫所研究員林宜玲、細個所研究員吳漢忠組成的團隊，強化現有疫苗的不足，所開發新一代疫苗，經老鼠實驗證明，對於4種不同類型的登革病毒，皆有保護力。

趙黛瑜指出，登革熱感染目前並沒有抗病毒藥物，可治療，而全球唯一上市的登革疫苗，其適用性有諸多限制，且該疫苗的保護效果有限；甚至對未曾得過登革熱的人，施打疫苗後，反而會增加日後感染登革病毒時，產生嚴重症狀，並增加住院或重症的機會。

為了完善登革疫苗的效力，此團隊採用的策略，是使用其結構上非常類似登革病毒的類病毒顆粒，以及目前最重要的冷凍電顯技術，進一步發現該類病毒顆粒，具有可誘發人體產生廣泛且強的抗體反應，並經由老鼠實驗證明，可以保護4種不同的登革病毒血清型的感染。

趙黛瑜表示，登革熱目前是世界上最重要且最嚴重的蟲媒感染病毒性疾病之一，且由於氣候變遷等因素，登革病毒感染的範圍，有逐漸擴大的趨勢。以今年在台灣為例，截至10月23日為止，國內就發生共計157例登革熱本土病例，以台中市89例為最多，因此，登革熱不只是南部才有的疾病。由於登革病毒感染，重症會造成登革出血熱，死亡率極高，嚴重威脅國人健康。

全世界估計至少有9千萬人，受到登革病毒感染與產生嚴重臨床症狀，而旅行到登革病毒高度流行國家而感染的境外移入病例，也逐年攀升。以今年台灣而言，截至10月23日為止，國內已累積達239例登革熱境外移入病例，比本土登革熱病例還多。

因此，發展全新二代的登革疫苗克不容緩，不僅針對登革高度流行國家民眾使用，更可讓常常旅行到登革流行國家的遊客或國際人士使用，尤其是東協國家，對於台灣政府推動的南向政策，提供民眾生命健康上的保障，因此，此次登革疫苗研發的成果，受到國際重要期刊的重視，極具有進入臨床試驗，開發為人用疫苗的潛力。

(工商 )