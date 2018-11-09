陸25歲留美女學霸入Google剛滿2年 遭通勤公車撞當場身亡

2018年11月09日 12:43 旺報 賴志昶

加州山景城的Google公司於當地時間5日晚間7時左右，發生一起通勤巴士撞死人事故。Google大陸籍員工洪晨雪當天在Googleplex大樓前的路口被撞倒，當場不幸身亡。死者今年僅有25歲，於自2016年8月起擔任Google的金融分析師。事故發生後，她的父母已經趕往加州處理後事，警方也已介入調查詳細原因。

綜合外媒報導，警方事故發生後，立即封鎖路口以進行調查，工作持續進行至隔日凌晨4時左右。山景城警察局隔天凌晨3時左右以發推特表示，交警正在現場接管調查這起死亡車禍，同時也在努力清理現場，將暫時封閉此路口。

警方指出，事故公車為人員駕駛，並非自動駕駛；駕駛並無酒駕或吸毒的跡象，詳細事故原因仍待調查釐清。

Google資深公關經理希利亞諾（Gina Scigliano）於官方聲明中表示，洪女在金融機構工作時深受同事愛戴，她表時好奇心，深具創造力，且個性積極又善良，「她給Google公司帶來神奇的火花」。同時，Google也在聲明中稱，對於家族成員悲慘離世，感到相當沮喪。

根據洪晨雪在社群媒體上的經歷，她於2013年獲得南京大學經濟學學士學位，之後於2014年畢業於有美國最佳公立大學之稱的加州大學柏克萊分校，獲得工業工程和運籌學碩士學位。

(旺報 )