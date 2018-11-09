花蓮》徐榛蔚花蓮南區拜票 鐵粉熱情相挺

花蓮縣長候選人徐榛蔚南區拜票，看到有人戴著前縣長傅（請造字●左山右昆）萁多年前擔任立委時期的棒球帽加油，相當感動。（徐榛蔚服務處提供）

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花蓮縣長候選人徐榛蔚南區拜票，受到大批鐵粉熱情相迎。（徐榛蔚服務處提供）
花蓮縣長候選人徐榛蔚前進南區鄉鎮拜票，不少婦人緊抱加油打氣。（徐榛蔚服務處提供）

花蓮縣長候選人徐榛蔚全力衝刺，9日前往南區掃街，鐵粉選民熱情相挺，甚至有人戴著前縣長傅崑萁多年前擔任立委時期的棒球帽加油、徐榛蔚感動之餘，強調一定會延續花蓮幸福。

鐵粉紛紛表示，傅崑萁、徐榛蔚夫婦18年來用心守護花蓮，踏遍各角落，關心偏鄉民眾，他們「掛保證」一定會用選票力挺。不少鐵粉看到一臉笑意的徐榛蔚，直讚：「花蓮的好媳婦來了！」

徐榛蔚今天分別至玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等南區鄉鎮拜票，與鄉親互動零距離，不論是握手、擁抱或合影，一律來者不拒，更有攤商要求在店門口簽名留念，民眾紛紛拿出鞭炮迎接，不少婆婆媽媽更是圍著分享潤喉清肺的秘方，叮嚀要照顧好身體，場面溫馨。

富里鄉與玉里鎮是台灣知名的縱谷米倉，徐榛蔚有感而發，表示政府應改善兩岸關係、減緩國際外交緊張衝擊，為全台農特產品找出路，未來她將推動成立「花蓮品牌形象館」，串聯農會、農改場等單位體系，攜手行銷縣內優質農特產品，同時，透過雲端網路平台與世界城市無縫接軌，拓開銷售管道，俾提高農友收益。

(中時 )

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