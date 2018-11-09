2018年11月09日 13:39 中時 吳敏菁

無辜婦人被狗狗圍攻撕咬，血流滿地。（吳敏菁翻攝）

婦人被狗咬傷，彰基緊急搶救，進行數小時的清創、縫合手術，救回一命。（吳敏菁翻攝）

草屯阿嬤被6條狗狗圍攻瘋狂撕咬渾身浴血體無完膚

草屯阿嬤8日上午路過某工廠，卻衝出6條狗狗瘋狂攻擊，在狂吠撕咬下，全身負傷，多處傷口深可見骨，全身浴血，幸好上班途上的駕駛見狀，馬上下車驅狗救人，呼叫救護車即時趕到，緊急送彰基急救，經院方歷經數小時手術縫合近百針，施於抗生素治療才救回一命；至於案發原因，已經通報南投縣政府調查究責。

這起駭人聽聞的野狗攻擊婦人事件發生在南投縣草屯鎮，一名67歲李姓婦人，在當完志工候準備要返家，不料在途中，突然被一群流浪狗群起圍攻，婦人倒地不起，幸經熱心民眾發現後，趕跑狗狗，緊急呼叫119救護車，將頭部被咬得血肉糢糊、滿身是血的婦人，送往彰化基督教醫院進行急救。

彰基外傷中心主任陳偉雄醫師表示，被害婦人頭部和手部幾乎被咬得體無完膚，前額與右耳幾乎被咬爛，全身上下共有十多處嚴重撕裂傷。頭頂到前額傷口破裂10公分以上，四肢多處被咬到見骨，右上臂也有5、6公分的傷口，醫院緊急施打破傷風，並進行清創、縫合手術，全身至少縫上百針，目前生命跡象穩定，但還需住院觀察。

網友PO指出，這是一個無辜的路人，只因為飼主沒有做到管理、約束狗兒的責任，導致婦人遭到6條狗狗圍攻，根本無力抵抗，被瘋狂的撕咬，還好朋友在上班途中，見到血腥一幕，立馬下車，驅狗救人，救護車也趕時趕到，血淋淋的一幕提醒飼主，一定要管理好自己的狗。

(中時 )