除了好吃以外 麵包店衛不衛生看這四個地方

2018年11月09日 13:01 中時電子報 莊楚雯

許多人走進麵包店就像被下蠱一樣，看起來好吃就失心瘋買太多，但除了味道與賣相，衛生安全也是一個重要的考量之一，才不會買回家吃壞肚子。而麵包出爐後的陳列與存放，是發生污染的重要關鍵，因此從販售區的光線、麵包陳列架、夾子與托盤以及工作檯和分切工具這4個地方，來判斷這家麵包店對衛生的重視。

1.光線

食力Foodnext報導，麵包店裡應該要有充足的光線，讓消費者在挑選時能看清楚麵包的顏色與外觀，來觀察產品的狀況。

2.麵包陳列架

擺放麵包的檯面除了乾淨，如果加上些防護措施則更加衛生，例如將麵包裝袋、加蓋子或是用透明塑膠膜覆蓋。假如是夜市、路邊攤賣的麵包，則選擇有包裝的為佳。

3.夾子與托盤

夾子與托盤看起來乾淨是一定要的，同時也可以注意店家有沒有在上一位客人使用過後，清潔托盤供下一位使用，或是定時清潔做更換。

4. 工作檯和分切工具

結帳時注意觀察服務人員分裝麵包，有沒有配戴手套；擦拭麵包盤、麵包夾的抹布有沒有維持乾淨；工作檯面、砧板及刀具，有沒有保持清潔。

此外有些麵包店會將製作區展示給消費者觀看，這時就可以觀察店內的天花板與地板是否乾淨、冷卻區有無將未烘烤的半成品與成品分開放、工作人員雙手不能帶著戒指、手錶，應該要戴口罩與帽子；食材原料的放置區必須離開牆壁與地板，並保持乾燥。

(中時電子報)