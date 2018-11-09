高雄》韓國瑜妻李佳芬首度掃街拜票 回應校地問題

2018年11月09日 13:20 中時 李義

競選活動首日，韓國瑜太太李佳芬（右二）與立委蔣萬安等人到三民市場拜票，受到攤商熱烈歡迎要求合影。（李義攝）

競選活動首日，韓國瑜太太李佳芬（右二）與立委蔣萬安等人到三民市場拜票，受到攤商熱烈歡迎。（李義攝）

競選活動首日，韓國瑜太太李佳芬（右二）與立委蔣萬安等人到三民市場拜票，還有攤商秀出手機裡與韓國瑜合影照片給李佳芬看。（李義攝）

競選活動第一天，國民黨高雄市長參選人韓國瑜太太李佳芬9日與立委蔣萬安到高雄市三民市場拜票，受到攤商與民眾熱情歡迎，她也親自回應維多利亞校地問題，選舉到了就有這些事情，所以當初反對韓國瑜重返政壇。

掃街拜票前受訪，李佳芬第一件事就是「感謝大家照顧我的先生」並親自回應承租台糖校地之事，她說，陳水扁前總統執政第一年時創校，不可能有特權存在，太高估抬舉了。

李佳芬感慨，辦學近20年都沒事，選舉到了就被查這查那，學校是平均單價成本最高的學校，創校之初，很多人打賭這所國際型學校什麼時會會倒閉。

選舉以來，用這麼多話抹滅教職員同仁的努力，她不捨地說「辦學若沒有口碑，怎麼會有這多家長支持肯定」也一直低調不願受訪，不希望因選舉而起紛擾帶進校園。

李佳芬說，這也是反對韓國瑜重返政壇的原因，現在面對一連串打壓，家人都會一起面對承受。

至於唱軍歌「夜襲」歌詞有刺向敵人的心臟被民進黨立委批評，她為韓國瑜辯護，問過當過兵的年輕男生，都說這是首象徵團結的歌曲。

她還允，如果韓國瑜當選，當然要來高雄陪我先生當他的後盾，韓國瑜一定實踐承諾給選民沒有顏色只有經濟榮景的高雄。

李佳芬與蔣安萬在議員黃香菽、童燕珍、黃柏霖太太等人陪同下到三民市場拜票，受到攤商與採買的婆媽們熱情歡迎，握手合影，還有攤商秀出手機與韓國瑜合影照片，花了近2小時才走完三民市場。

(中時 )