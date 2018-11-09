天心《最佳》女神 狂爆奶爸鍾承翰料

2018年11月09日 13:35 中時 洪秀瑛

天心（左起）、鍾承翰及曾珮瑜。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

演員群。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

幕前幕後人員。（群之噰、有意思國際傳媒提供）

華視、中天新劇《最佳利益》主演天心、鍾承翰、曾珮瑜、楊銘威、程予希、陳怡嘉等出席8日殺青宴，劇組提議Dress code，每個人身上都必須有黑白色系搭配，也代表最佳利益想表達的「這世界並非不是黑就是白，人生也不見得都非黑即白」概念。

殺青宴上成了爆料大會，鍾承翰感謝製作人與導演給予他可以參與這樣的演出經驗，回憶起拍攝過程印象最深刻的情節就是，拍戲以來為了要拍出好的視角，攝影師請他揹著超大的攝影機，為了要抓很多歹徒，要他不斷在街上奔跑。天心立馬吐槽，「你私下不是這樣講的呀」。

同為菜鳥律師組的陳怡嘉、楊銘威、程予希、黃浩詠也是拍出了好感情，程予希自爆與導演的一場誤會，因為曾經在拍戲期間的媒體採訪時開玩笑的說：「希望可以趕快告別法條折磨，我想我以後不會再跟這導演合作了。」此時導演剛好從旁邊經過，自此之後，每當導演拍到何佳佳（程予希 飾演）的鏡頭，就會開玩笑的說：「給佳佳多一些鏡頭喔！多一些的畫面，因為我不會再跟何佳佳合作了！我要好好珍惜！」

曾珮瑜在《最佳利益》飾演長河資深律師兼合夥人蔡妙如，必須要有老闆與資深律師的架勢，不論是台詞或是演出在氣勢上必須表現非常機車，在劇中有許多與飾演長河律師事務所最強律師方箏（天心 飾演）的對手戲。拍攝期間，導演在進曾珮瑜在劇中的辦公室，拿起後面書架的一本書，書名為「賤人」，對曾珮瑜說：「我覺得他就是你為你準備的書，你把『蔡妙如』演得有夠賤。」

王自強、蔣偉文、高山峰被稱「福祿壽」組合，蔣偉文笑說：「這是我結婚以來的第一部戲，因為在劇中李安邦不斷地左擁右抱，跟許多美女對戲。所以殺青對我來說是最難過的事情，因為只能回家抱小孩。」同時爆料，每次與天心對戲，不管多嚴肅的戲、多嚴肅台詞，只要他一開口，天心就會開始笑，並說請他不要再搞笑，蔣偉文認真的對天心說：「serious！我是真的很嚴肅的。」

《最佳利益》預計明年3月在華視、中天首播，華視總經理莊豐嘉、中天電視潘祖蔭董事長兼總經理也到場祝賀，除了感謝演員與劇組團隊之外，信心滿滿表示：「不論從卡司到角色塑造，到精緻的場景，以及製作人與導演的用心，這些都是最佳品質保證，非常期待《最佳利益》播出」。

製作人陳慧玲感謝大家不分晝夜拍完這部戲，希望為台灣的戲劇打造新高峰。導演林立書是最佳靈魂人物，林立書表示：「我想一開始很多人都會想，一個拍電影的人來這裡做什麼，其實想做律政劇並非偶然，我與製作人陳慧玲一直在籌備與找相關的題材，剛好遇上編劇林珮瑜、陳文梓的優良劇本就是最佳利益，並將這好故事順利的拍攝出來。」

導演同時感謝天心，認為她是位神奇演員，跟她一起工作很安心，除了可以完美詮釋劇中老中青角色，且讓每位與她對戲的演員展現最佳狀態，「可以說是《最佳利益》中的『最佳女神』」。林立書在開拍前許下2個願望「拍6休1」、「日拍12（1天拍12小時）」的原則，在這劇組全部達成，他也在場跟大家預約拍攝《最佳利益》第2季。

(中時 )