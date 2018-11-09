陳怡蓉《雙城》女女吻 滿嘴奶香味

Janet（左起）、陳怡蓉、黃柏鈞拍幻想戲。（青睞影視提供）

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Janet（右）、陳怡蓉。（青睞影視提供）
Janet與黃柏鈞拍戲。（青睞影視提供）
陳怡蓉、黃柏鈞拍泡湯戲。（青睞影視提供）

《雙城故事》由陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞主演。劇中，黃柏鈞與陳怡蓉感情持續升溫，黃柏鈞在陳怡蓉面前大展美式作風，兩人裸身泡湯，黃柏鈞毫不扭捏的背部全裸，這場尺度大到露臀泡湯的戲碼，堪稱是他最突破的一次演出。此外，繼施易男、鄭人碩等特別演出讓觀眾大感驚喜後，劇組也邀Janet特別演出黃柏鈞的前女友，兩人將與陳怡蓉有一場幻想的激吻戲碼，讓陳怡蓉獻出人生第一次女女吻。

陳怡蓉與黃柏鈞及Janet的激吻戲碼，陳怡蓉直呼這是自己人生中第一次在同一張床上吻男生又吻女生。她透露，這是人生第一次吻女生、第一次覺得女生唇那麼軟，當時Janet因還在哺乳關係，隱約還有聞到她的奶香，當時因為知道自己已經懷孕，還因此與她多聊了哺乳話題，還有女性最關心的如何保持住胸部罩杯的問題，盼自己生產後胸部罩杯能保持住。黃柏鈞看著陳怡蓉與Janet瘋狂舌吻，竟入戲太深，立馬把陳怡蓉的臉轉過去，熱吻一番，讓陳怡蓉深刻感受到這男的醋意大發。

此外，Janet在劇中以黃柏鈞前女友身份出現，黃柏鈞基於善意帶她到大稻埕體驗台灣文化，還帶她去給陳怡蓉看診，讓陳怡蓉差點誤會她是來找黃柏鈞復合的，也從Janet口中聽到原來黃柏鈞非常愛她。Janet一口流利的外文以及台語，尤其能用台語與龍劭華溝通，讓現場工作人員印象深刻。

播出資訊：每週六晚間九點公共電視首播、晚間十點myVideo、Netflix同步上線、每週日晚間十點民視無線台播映、每週日晚間八點八大戲劇台播映。

(中時 )

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