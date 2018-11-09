台中》搭雙11熱潮 東南區11號議員候選人發起1人1讚做公益

台中11選區（東南區）抽到11號次的市議員候選人林學冠，搭上雙11熱潮，發起「1人1讚做公益」活動，只要上他粉絲頁按讚，按一個讚就捐出1票30元「選舉補助款」。（馮惠宜攝）

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雙11熱潮也吹到選戰！台中11選區（東南區）抽到11號次的市議員候選人林學冠，搭上這股熱潮，發起「1人1讚做公益」活動，只要上林學冠的粉絲專頁「來按讚挺學冠」，按一個讚就捐出1票30元「選舉補助款」，活動即日起開跑。

高喊「一人一讚挺11，按讚挺學冠」此次市議員選舉抽到號次11號的林學冠，為強化大家對他的印象能化為選票，特別選在11月11號發起「1人1讚做公益」活動，只要民眾上林學冠的粉絲專頁一起「來按讚挺學冠」，一個讚就由林學冠將1票30元的「選舉補助款」捐出做公益。

林學冠表示，若以他得票一萬五千票為例，即日起至投票日前募集到一萬兩千個讚，他還是會將一萬五千票得到的所有選舉補助款四十五萬全數捐做公益。林學冠說，大環境不景氣影響到許多弱勢團體的收入，期望藉由這個活動喚起大家對公益的重視，集氣獻愛心。

林學冠指出，此次公益款將全數投入東南區弱勢團體及東南各里，其中，樹德里長余銘記率先呼應捐出參選里長的選舉補助款，做為里內愛心活動之用，因此他會相對的將在樹德里開出的所有票數的選舉補助款捐給樹德里，林學冠呼籲東南區所有里長一起響應，只要該里里長捐出選舉補助款，他同樣會將該里開出選票之補助款全數捐到這一里。

(中時 )

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