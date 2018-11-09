南投》坐輪椅、扮超人　候選人街頭快閃

王秋淑因傷坐輪椅出現街頭，讓好多鄉親關心、詢問、心疼。（沈揮勝攝）

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劉啟帆夫婦穿超人裝向鄉親問候，吸睛、引話題。（沈揮勝攝）
超人「快閃」，宣傳效果不錯。（沈揮勝攝）
王秋淑與過路民眾打招呼。她現在因膝蓋骨裂並傷及韌帶不太能走路，預估在10天左右才能復原。（沈揮勝攝）

民進黨提名縣長候選人洪國浩競選總部，發動各鄉鎮服務處及黨提名各候選人，於9日清晨全縣37處路口，站出來與鄉親打招呼。魚池鄉提名人縣議員候選人王秋淑、鄉長候選人劉啟帆，分別坐輪椅、扮超人出現在魚池分駐所與地政所門口，吸睛、引話題。

王秋淑為現任鄉長陳錦倫夫人，民進黨提名競選第三選區縣議員。坐輪椅原因，是因上周五坐摩托車前往水里鄉山區拜票時，途經溼滑路面摔車，傷及膝蓋與手腕，悶在競選服務處幾天後，配合打招呼拜票前往定點就位，但因膝蓋骨裂腫脹，只能坐輪椅出門。

她帶傷現身，讓很多鄉親疼惜，不少人停步詢問傷勢由來，以及復原進度。王秋淑說，評估大約還要10天才能放手走路。有許姓民眾祝福她說，實現「坐著選」的模式，一定高票當選啦！

魚池鄉長候選人劉啟帆與夫人施怡真，穿超人裝拜票已好幾個月，其原因是先前勤走基層忙得團團轉，往往20分鐘前還在甲地，一下子又在乙地出現，被形容「簡直像超人」。夫妻倆靈機一動，乾脆穿著超人裝，不但吸睛、小朋友喜歡，也達到很好的宣傳效果。

(中時 )

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