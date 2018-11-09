高雄》議員狂擠韓國瑜搶同框 許淑華怒吼「後退」 網讚爆！

國民黨立法委員許淑華。(圖／截自中天新聞Yutube頻道)

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中時電子報
/綜合報導
議員狂擠韓國瑜搶同框 許淑華怒吼「後退」 網讚爆！

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨(8日)旗山造勢晚會吸引3萬人熱情相挺，旗山廠也是三山之友會第二場，國民黨立委許淑華除擔任團隊發言人外，也化身為活動主持人主導場面，但昨韓國瑜進場上台後發生議員候選人不斷推擠韓，讓許淑華爆氣動怒大吼，要候選人們不要再擠了！大喊「後退」。對此，網友們紛紛稱讚，「幸好hold住了」、「魄力!」。

韓國瑜昨晚在旗山舉辦造勢晚會，晚會還沒開場前，5點不到現場1萬張座椅就已坐滿，晚間7點半韓國瑜進場時更是寸步難行，現場的群眾更不斷高唱軍歌《夜襲》，擔任壓軸的韓國瑜在致詞時表示，「民進黨眼睛看的是高雄人選票，但高雄人想的是口袋裡沒有鈔票」，「24日將是韓國瑜和高雄市民，對民進黨投下不信任投票！」。

但就在他步行上台時，卻發生議員候選人不斷推擠，險讓韓國瑜無法上台，許淑華只好不斷主持秩序，她爆氣大吼「往後退！」、「全部往後退！拜託大家」，「請所有的候選人不要再擠來了！」。

而回顧10月26日第一場鳳山場造勢，就已發生過類似情形，議員候選人不斷推擠、想沾光博版面，前立法院長王金平致詞時間過長等，網友就已痛罵過這種情況，但這次仍發生這種情形，無怪乎許淑華和網友會這麼生氣。

對此，網友們紛紛稱讚，「幸好hold住了」、「魄力!」、「不愧是打臉邱議瑩的人」、「一堆衝過去佔光 是人都會暴怒」、「推淑華」、「她剛剛沒開大，韓真的走不上台」、「議員被立委罵，有夠療癒」、「一堆配角在那邊擠個毛，罵得好」、「爽，就是要幹下去」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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