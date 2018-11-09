台中》林佳龍批空汙別淪為口水　盧陣營駁對手犯逃避症

2018年11月09日 13:59 中時 陳淑娥

台中連日來天空霧濛濛，市長林佳龍上午表示，「紫爆」有些跟大氣擴散有關係，從境外汙染移進來，在進行地域治理後有了改善，他強調，自己上任時「紫爆」87天，降到去年24天，今年至今不到4天，將繼續維持好成績，不要把空汙問題政治化。盧秀燕陣營反批，若依據事實現狀的批判是口水，對手恐怕犯了「偏聽、逃避」的毛病。

林佳龍指出，台中空氣跟全國不同季節有關係，最近的紫爆有些是大氣擴散，從境外汙染移進來，有些是來自東北季風的汙染源，但在進行地域治理後有了改善；在彰化縣要特別感謝台化停產，讓台中空氣品質大幅改善，而除了台化外，台中也減排，減少生煤指數500萬噸，也就是說5塑1台化減煤效益。

林佳龍說，如果空氣品質比較不好時，會提早跟台電協調降載，這幾天台電10座機組，降載總共停載3座，減少3/10發電，甚至台中前30大工廠也降載。他強調，每個人呼吸一樣的空氣，希望不管政府人民或中央地方一起來改善空汙，不要把空汙問題政治化，變成選舉的惡意攻擊。

林佳龍表示，空氣會流動所以要綜合考量，有時台中一般比南部好，有時比北部好，大家不要去選擇一個時間，而是看全年度的平均數值，最重要的是，嚴重時如何讓大家可以從基礎做，除了減煤降載，所有的工廠也可減少汙染，改善空氣是全民運動，不應是選舉的口水。

對此，盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，空汙的確不能政治化，也不是選舉時才發生，而是中部人共同的感受。吳皇昇說，沒有人想跟林佳龍口水戰，只有大家對現實狀況和執政者表現很不滿，特別是經濟和空汙問題，請林佳龍及執政黨應反省檢討，好好正視人民的聲音和生活，若急著說別人依據事實現狀的批判是口水，恐怕犯「偏聽、逃避」的毛病。

吳皇昇指出，減煤500萬噸？林佳龍說法早被監察院糾舉是「打假球」，監察院日前發出新聞稿糾正林佳龍市府號稱減煤24%，事實上把機組歲修工程因素算入，實際上只減生煤1.1%，直指其「對空汙改善，並無實益」。此外，賴清德要在中火新增兩部燃氣機組，卻不讓燃煤機組「退役」，我們看不見現任市長林佳龍有任何抵抗的態度，令人遺憾。

另外，針對盧秀燕在台中市政府前交通局長林良泰、前建設局長吳世瑋、台中在地青年學子陪同背書下，發表交通政見懶人包CF記者會。林佳龍指出，對手今是昨非，現在支持10公里免費，我們也表歡迎。

林佳龍表示，前市府時期「半套BRT」，在改革優化公車系統後，不只運量增加1/3，車禍肇事率大幅下降，可服務很多海線地區民眾，像是三井OUTLET PARK即將開幕，公車可直達台中港。台中交通建設最主要還是要有捷運，捷運綠線延伸彰化已定案，捷運藍線主要行經台灣大道，未來更將延伸到南投縣；大台中山手線的大甲后里鐵路串連後，不僅台中變成山海鐵路環線，連苗栗鐵路也形成山海環線，從苗栗竹南分山線海線後，到台中又可以形成一個環線。

(中時 )