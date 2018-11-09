台韓聯手破走私集團 起出市價3千萬黃金

2018年11月09日 14:00 中時 范揚光

嫌犯將黃金夾藏在鞋底。（調查局提供）

法務部調查局及關務署台北關與韓國海關11月初聯手破獲跨國黃金走私集團，共起出黃金23公斤，市價上看新台幣3千萬元，調查局正持續追查幕後首腦中。

調查局表示，近來發現許多國人前往香港購買黃金，返國時在桃園機場將黃金存關暫置於管制區內，等到下次出境時再申請提領，並在管制區內把黃金交給車手，隨後由車手隨身夾藏走私至其他國家。

桃園市調處獲報後隨即與台北關合作交換情資，鎖定8名可疑台籍旅客名單，待8人分別於11月5、6兩日出境前往韓國時，透過調查局駐韓單位通知韓國海關攔查，果然在8人身上搜出2至4公斤不等的金塊金條，共計高達23公斤。

根據韓國當地法律，走私黃金可處5年以下有期徒刑，或判處不超過海關稅額或物品價金10倍之罰金（取較高處罰金額），以目前國際金價1公斤約新台幣120萬元計算，這8人一共可處新台幣1200萬元的鉅額罰款。

此次台韓聯手破案，韓國對於我方提供準確情資表示感謝及肯定，但是也驚覺自己已經成為黃金走私的目標國，因此正在研議加強查緝方式。至於落網的8人，韓方表示目前已經全數羈押，韓國海關10日內將會把全案移送至檢察廳偵辦。

(中時 )