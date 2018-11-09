NBA》柯瑞失常還傷退 勇士主場失守中止8連勝

2018年11月09日 13:53 中時電子報 黃及人

Here's the play Steph Curry hurt his left adductor via @NBCSWarriors. Looks like he starts to feel it just as he plants to jump, not on the landing. pic.twitter.com/vQ0YuiNot1 — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2018年11月9日

少了先發大前鋒卓雷蒙格林，勇士9日竟在主場攻守失序，最後爆冷遭到公鹿134比111痛扁，無奈中止8連勝，聯盟得分王柯瑞表現相當低迷，全場投14中5，含三分球4投0中，僅拿10分，更在第3節左大腿拉傷提前退場！

原本以為公鹿、勇士這兩支本季最會投三分球的球隊，將會上演三分對飆秀，沒想到雙方三分火力同時熄火，身為聯盟得分王的勇士主控柯瑞，以及連兩屆FMVP杜蘭特兩人表現更是失常，徒留「浪花弟」克雷湯普生獨撐大局。

反觀作客的公鹿，簡直是把甲骨文球館當自己主場在打，包含阿提托康波、布雷索、布羅格登、米德頓、康納頓等人輪流開火，第2節打出11比0猛攻，一度拉開差距到15分，到了下半場，公鹿更把領先差距擴大到誇張的29分。

柯瑞狀態奇差，當屬勇士在主場慘敗主因之一，杜蘭特也沒好到哪裡，全場投15中6，雖有17分、9助攻與5籃板，卻也發生6失誤，表現唯一正常的克雷湯普生，全場投15中9、貢獻24分，只能說勇士打得一點也不像勇士。

公鹿以布雷索26分最高，「字母哥」阿提托康波也有24分、9籃板、4助攻、2抄截與2火鍋，布羅格登20分，米德頓17分，公鹿目前戰績9勝2敗，繼續穩居東區第2，僅落後東區第1暴龍1.5場勝差，隨時都有可能篡位。

(中時電子報)