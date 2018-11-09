NBA》柯瑞失常還傷退 勇士主場失守中止8連勝

柯瑞9日表現失常，更在第3節拉傷左大腿退場，下面影片就是他受傷情況。(美聯社)

友善列印
中時電子報
黃及人

少了先發大前鋒卓雷蒙格林，勇士9日竟在主場攻守失序，最後爆冷遭到公鹿134比111痛扁，無奈中止8連勝，聯盟得分王柯瑞表現相當低迷，全場投14中5，含三分球4投0中，僅拿10分，更在第3節左大腿拉傷提前退場！

NBA》勇士大鎖缺陣 科爾：格林是現役防守最強

原本以為公鹿、勇士這兩支本季最會投三分球的球隊，將會上演三分對飆秀，沒想到雙方三分火力同時熄火，身為聯盟得分王的勇士主控柯瑞，以及連兩屆FMVP杜蘭特兩人表現更是失常，徒留「浪花弟」克雷湯普生獨撐大局。

反觀作客的公鹿，簡直是把甲骨文球館當自己主場在打，包含阿提托康波、布雷索、布羅格登、米德頓、康納頓等人輪流開火，第2節打出11比0猛攻，一度拉開差距到15分，到了下半場，公鹿更把領先差距擴大到誇張的29分。

柯瑞狀態奇差，當屬勇士在主場慘敗主因之一，杜蘭特也沒好到哪裡，全場投15中6，雖有17分、9助攻與5籃板，卻也發生6失誤，表現唯一正常的克雷湯普生，全場投15中9、貢獻24分，只能說勇士打得一點也不像勇士。

公鹿以布雷索26分最高，「字母哥」阿提托康波也有24分、9籃板、4助攻、2抄截與2火鍋，布羅格登20分，米德頓17分，公鹿目前戰績9勝2敗，繼續穩居東區第2，僅落後東區第1暴龍1.5場勝差，隨時都有可能篡位。

(中時電子報)

NBA》保羅想砸裁判吞T 火箭作客…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。