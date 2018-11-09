胃部動過手術 罹殘胃癌機率高

2018年11月09日 14:04 中時 陳淑娥

台中慈濟醫院一般外科主任余政展以教具說明胃部構造。（陳淑娥攝）

台中慈濟醫院一般外科主任余政展（左）替回診的殘胃癌病人檢查身體狀況 。（陳淑娥攝）

64歲李先生在10幾歲時因胃出血進行「次全胃切除」手術，數10年來相安無事，去年突排大量黑便，急診緊急輸血後，檢查後確診罹患胃癌二期。台中慈濟醫院一般外科主任余政展表示，接受過胃部手術者是「胃癌」高風險族群，追蹤檢查絕不可少。

余政展指出，曾做過胃部手術的人，在剩下的胃上長出癌症機率很高，為一般人風險的4-7倍，意即比一般人罹癌機率高3-6倍，李先生就屬於胃癌高風險族群，醫學稱為「殘胃癌」；有研究估計約10個接受過胃部手術病人中，就有一個人在一生中可能罹患殘胃癌。

余政展表示，「殘胃癌」一般都選用傳統開腹，以克服之前手術沾黏問題，同時還要能廓清癌細胞。但技巧純熟、經驗豐富的醫師現在也能以微創手術切除全胃，只要有耐心慢慢分出沾粘，仍能達到傳統手術廓清癌細胞效果。

余政展以微創手術為李先生切除全胃，減少術後恢復時間，他表示，像李先生開過胃部手術多年又得到胃癌的病人不少，很多人疏於追蹤，確診胃癌時已四期。

醫學研究顯示，只要胃部開過刀，即使飲食清淡、生活作息正常，罹癌比例仍比一般人高，且時間愈長、風險愈高，原因可包括膽汁刺激、細菌問題，或是胃部結構改變，以致在剩下的胃裡發生癌症的機會變高。

(中時 )