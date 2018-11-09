年菜預購開跑！全家首波主打懷舊眷村菜、暖胃鍋物

2018年11月09日 14:02 工商 劉馥瑜

永豐餘生技花蓮當歸雞湯鍋。圖／業者提供

邵昕酸菜白肉川丸子鍋底。圖／業者提供

邵昕韭黃蝦仁水餃。圖／業者提供

老協珍牛肉鍋。圖／業者提供

超商年菜預購開跑了！全家便利商店宣布，今年首波年菜預購，主打懷舊眷村美食及在地食材鍋物，有藝人邵昕旗下餐廳的滷味拼盤、韭黃蝦仁水餃、酸菜白肉川丸子鍋底等眷村料理，還有型男主廚吳秉承師傅的「承味」花雕藥膳褒雞湯、川椒豬軟骨麻辣鍋底，也有蔬食名店如養心茶樓料理，及永豐餘生技的花蓮當歸雞湯鍋等，並以小家庭規格的份量，搶攻平日家庭餐桌料理市場！

全家表示，到便利商店購買年菜，已成為許多消費者的習慣，全家便利商店觀察，近年台灣家庭人口數減少，消費者對大份量料理需求降低，因此，趁勢推出適合小家庭規格的菜色，即日起至12月4日全家首波年菜預購主打「膳房攻略」，網羅各地名店、名人、名廚美食，共上百項商品。

其中，全家今年獨家推出「藝人界美食實業家」邵昕旗下餐廳的滷味拼盤、韭黃蝦仁水餃、酸菜白肉川丸子鍋底、紅燒牛肉湯等懷舊眷村料理，還有型男主廚吳秉承師傅的品牌「承味」花雕藥膳褒雞湯、川椒豬軟骨麻辣鍋底。

此外，近年養生、在地食材觀念興起，全家本次也推出蔬食名店養心茶樓料理，以及產地餐桌一條龍的永豐餘生技美食，花蓮當歸雞湯鍋、胡椒豬肚湯等，提供喜愛品味料理、重視好食材的消費者不同選擇。

天氣轉涼，正是品嚐鍋物好季節！全家看好小家庭消費需求，今年鍋物主打適合2～3人食用的特色品項，其中，特別推薦永豐餘生技花蓮當歸雞湯鍋（499元）、胡椒豬肚湯（499元）。全家表示，花蓮當歸雞湯鍋選用花蓮生鮮當歸，與放山雞肉一同熬煮，搭配紅棗、枸杞，營養美味；胡椒豬肚湯則有濃厚白胡椒香氣，搭配安心豬肚、黑羽土雞。

另，許多蔬食愛好者喜愛的養心茶樓，本次也主打荷葉菌菇團圓飯（459元）、御品紅燒獅子頭（429元），以及質感甜湯百合御膳核桃露（329元）。

(工商 )