質疑受害女合意性交 檢察官駁高雲翔：不代表同意三人一起

2018年11月09日 14:00 中時電子報 蔡曉婷

高雲翔律師解釋案情。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

大陸男星高雲翔今年3月在澳洲捲入一起性侵案，今(9日)進行庭審，港媒報導，高雲翔律師質疑受害女子的供詞3個版本不一，推測：「受害人可能是自願與王晶發生性行為。」檢察官則說，就算監視器沒拍到受害女拒絕王晶，甚至真的可能同意和王晶發生關係，「但不代表受害者同意和王晶、高雲翔一起發生性行為。」

高雲翔涉性侵案已經過7個多月，妻子董璇為了救夫，不惜舉家搬到澳洲陪高雲翔，以換得假釋，更付出300萬澳幣（約新台幣6855萬）的天價保釋金。據《on.cc東網》報導，高雲翔案今再度開庭，律師透露會面臨7項新指控，包括非法禁錮受害者等。

稍早高雲翔的律師表示，受害者的證詞有3版本，連貫性與邏輯不一，受害者第一時間並未說高雲翔性侵她，卻在第3版本冒出此項指控，要求受害者作出解釋，否則證詞將變得不可信，也沒繼續交叉訊問和出庭的意義。

高雲翔律師又說，此案重點為到底有沒有發生性關係，也質疑受害者或許是自願和王晶發生關係，檢察官隨後回應，要從監視器畫面來判定受害女子的意願，然而就算受害者被判定沒拒絕王晶、甚至同意性行為，也不代表該女願意和王晶、高雲翔三人一起產生性行為。

(中時電子報)