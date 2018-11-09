桃園》對公務員耍官威？舒翠玲鞠躬道歉同黨議員力挺批選舉奧步

2018年11月09日 14:14 中時 蔡依珍

舒翠玲講到激動處一度哽咽淚崩。(蔡依珍攝)

桃園市議員舒翠玲遭爆對公務員出言不遜，舒親上火線道歉，坦言因會議時間延後1小時獨漏她沒通知、又目睹名牌遭不斷調動才會情緒失控，除當天就有向承辦員表達歉意，9日再度深深一鞠躬道歉，講到激動處忍不住淚崩，同黨議員詹江村則力挺，質疑4月發生的事卻選在選前15天推出，印證外傳「滅舒計畫」屬實，大家都「挫在等」。

舒翠玲遭爆出4月中旬參加平鎮區公所召開的貿易、中正、忠貞、龍興四里聯合里民活動中心內部裝潢工程設計說明會議時，對基層公務人員大動肝火、甚至拍桌質問是依照屆次、還是姓氏筆畫安排座位，直到其他公務員陸續進場、出面緩頰且承認錯誤道歉，重新安排座位才平息舒的怒火，影片深夜一出網路一片撻伐。

舒翠玲9日一早赴桃園市議會國民黨團召開道歉記者會，坦言自己情緒管控不佳、對基層公務員口氣不當深深一鞠躬道歉，她解釋平鎮區公所活動、會勘、說明會等多次故意遺漏不通知她，尤其四里聯合活動中心去年規畫、動土都是從里長口中知悉，多次在議會反映，直到今年4月16日內部裝潢會議才正式發函通知。

舒翠玲說她依接獲的通知準時2點半到場，才發現會議時間改到3點半，且隔著玻璃窗多次看到承辦人員不斷挪移她位置的牌子，才會情緒失控要求解釋安排位置的邏輯，當天平緩後也當場表達歉意，強調不在意坐哪裡，只是目睹承辦員拿著她名牌換來換去非常不舒服，講到激動處一度哽咽落淚，但她仍坦承自己情緒控管不佳，再度鞠躬致歉：「因為這樣造成大家對議員負面印象真的非常抱歉，對基層公務人員有損傷也致上最真摯的歉意！」

同黨議員詹江村則力挺，強調早聽聞平鎮有「滅舒計畫」，事情早在4月16日發生，卻選在選前15天公布，事前完全無聲無息，根本是有心人士在操作，他也直言現在的民代根本沒有那麼大的權力，往往爆料公社一出、隔天就下課，因此都很潔身自愛。

詹江村強調，「平鎮戰將」舒翠玲面對工程活動都被擱置、擅自變更議程、刻意矮化的操作，只是在表達對後頭影武者的不滿，並非針對基層公務員，也坦言「民代也是正常人，沒有情緒就是沒有牙齒的老虎！」他也質疑為何在選舉白熱化時才把基層公務員推出來，坦言民進黨還有甚麼奧步國民黨都是「挫在等」，尤其桃園也有「滅詹計畫」，就是處處要針對積極監督市政、點出弊端的藍營議員。

(中時 )