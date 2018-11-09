新竹》謝文進搶攻眷村票 左批林智堅右打許明財

2018年11月09日 15:22 中時 羅浚濱

新竹市長候選人謝文進（左）在武陵社區問政說明會，全場沸騰高喊「打敗民進黨，票投1號謝文進」。（羅浚濱攝）

新竹市長候選人謝文進（中）在武陵社區問政說明會，強調當選不辦不需要的活動，節省的錢照顧弱勢和長輩。（羅浚濱攝）

新竹市長候選人謝文進持續搶攻眷村票，9日在武陵社區舉辦問政說明會，謝陣營左批民進黨林智堅，右打國民黨許明財，點燃會場3百多位眷村長輩熱血沸騰，手搖小國旗，高喊「打敗民進黨，票投1號謝文進！」

謝陣營幹部吳文欽說，這次從南到北的縣市長舉，都是藍綠對打，唯一只有新竹市，許明財從頭至今不敢批林智堅施政缺失，反和林智堅一起圍攻無黨籍的謝文進，這不是在幫林智堅競選？眷村長輩還能支持許明財嗎？

謝總部後援會副總會長蔡錕鈺指今年823砲戰適逢一甲子，林智堅以國軍是為國民黨打仗，不敢站出來，但為個人選舉，在外國人慶祝的萬聖節封街舉辦造勢活動，批林「該紀念不紀念，只會裝神弄鬼！」

蔡錕鈺更火力全開說，國軍是保衛國家，林智堅在香山辦活動，可請幻象戰機低空飛行，何姓上尉開幻象墜海失蹤，軍方忙著找人，林智堅竟要求499聯隊開放機場，讓幻象戰機飛過市政府，做個人表演秀。

蔡錕鈺指林智堅作秀式的施政，應由許明財來批評才對，許為何不發一語？民進黨是怎麼對待軍公教？看輕曾為國貢獻的眷村長輩，大家還能繼續忍受民進黨執政嗎？台下眷村長輩反應高喊「不能！」

謝文進陳述林智堅施政缺失，強調他當選市長絕不辦不需要的活動，把節省的錢照顧弱勢和長輩，把新竹建設的更好。

「這次市長選舉不是謝文進謝一個人的選舉！」蔡錕鈺強調謝文進是代表新竹人要打敗民進黨，眷村長輩們不用再含淚投票，相信謝文進，只有謝文進能打敗民進黨，讓林智堅下台。眷村長輩手搖小國旗，高喊「打敗民進黨，票投1號謝文進！」場面沸騰。

(中時 )