高雄衛武營、台中歌劇院看演出 外籍旅客享高鐵一人免費

2018年11月09日 15:14 中時 趙靜瑜

為了推廣台灣觀光，交通部觀光局與國家表演藝術中心簽署備忘錄，未來將以台灣觀光與國家表演藝術中心之雙品牌形象露出，推動台灣文化觀光。交通部觀光局長周永暉表示，目前初步2周後將會推出外籍旅客搭高鐵前往台中國家歌劇院與高雄衛武營2人同行1人高鐵免費的優惠措施，也透過旅遊公、協會的協助，在推出遊程時可納入國表藝場館，預計三個月。

周永暉表示，推展台灣的觀光旅遊，今年年初已經從美食入手，包括與米其林合作，推廣台北美食，接下去文化就是最重要的一環，希望加入文化的元素，讓台灣的觀光旅遊更有深度與廣度。

周永暉說，他一走進台北國家兩廳院，立刻有感覺自己的生命有了色彩，「只有文化可以讓人們更感受到台灣的文化風貌與在地生活樣貌。」

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，文化與觀光結合不是第一次，過去包括澳洲雪梨歌劇院、新加坡濱海藝術中心或是巴黎歌劇院等等，都已經與觀光有非常密切的結合與推廣。在台灣，無論是台北國家兩廳院、台中國家歌劇院或是衛武營藝術文化中心，「三座劇場各有特色，都可成為國際旅客體驗在地特色及台灣文化的重要管道。」

此次交通部觀光局與國家表演藝術中心所簽署的文化觀光合作備忘錄，涵蓋宣傳、推廣、行銷及培訓等四個面向，未來將會開拓多元合作模式，讓旅客走進劇場，品生活、賞建築及看演出。

雙方也將共同推薦文藝旅遊行程，鼓勵國內外旅客親近藝文。針對國際旅客，則加強合作以串連交通票券及旅宿、門票優惠及臺灣文化為主題推廣行銷。此外，也藉由三座場館的精緻優質、創新服務模式，來互為激盪，以增進觀光導覽人員藝文素養，提升觀光導覽人才培訓成果。

周永暉表示，與國家表演藝術中心的跨領域結盟是藝術與觀光對話的開始，未來將與各文化藝術場域進行合作，多元呈現台灣的不同特色，融合在地文化及藝文展演，扮演向國際旅客推薦的橋樑。

(中時 )