冬天不吃鍋要幹嘛！超商推「相撲鍋物」預購

2018年11月09日 15:14 工商 劉馥瑜

西北食品「小資泡菜海陸相撲鍋」。圖／業者提供

西北食品「極黑和牛海陸相撲鍋」。圖／業者提供

西北食品「小資蕃茄海鮮相撲鍋」。圖／業者提供

冬天就是要吃鍋！萊爾富宣布，即日起至2月26日止推出《相撲鍋物》預購專刊，主打名店相撲鍋物、二星主廚佛跳牆、獲獎湯品、名店牛肉麵與精選火鍋料等商品，售價從42元至1,999元，萊爾富會員購買指定商品還享2件95折，以親民價格推出媲美五星飯店美饌，希望同時滿足民眾團聚開鍋與冬令進補需求。

萊爾富表示，隨著氣溫下降，與好友團聚的開鍋邀約更加頻繁。看好冬天開鍋商機，萊爾富首度攜手西北食品，推出份量十足的三款「相撲鍋物」，分別為極黑和牛海陸相撲鍋、小資泡菜海陸相撲鍋與小資蕃茄海鮮相撲鍋，售價999元至1,999元，會員任選2件95折，同時推出厄瓜多白晶蝦、海鱸魚菲力等精選火鍋料，方便民眾可依個人喜好加入相撲鍋，讓風味更臻完美，增添好友團聚的歡樂氣氛。

萊爾富內部統計，去年湯品鍋物預購，平均每日銷售量近千份，並較往年持續成長，顯示冬季品嘗湯品已成新食趨。今年萊爾富湯品鍋物，主打二星主廚佛跳牆、獲獎雞湯與名店養氣湯品等，包含二星主廚的廚黃御訂「港式烏蔘鮑片佛跳牆」、珍苑「鮑參貝佛跳牆」、狀元油飯「漢方食養炖湯」、碗碟筷香「日本干貝燉雞湯」、老東家「東北酸菜白肉鍋」等湯品。一舉推出多款適合小家庭一同品嘗的精選湯品鍋物，預計再掀冬季開鍋新食尚。

(工商 )