小野一哭有多可怕？一張圖說明他讓丁守中一飛沖天！

丁守中批文化門神 小野痛哭「看到人心最黑暗的一面」
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中時電子報
國民黨台北市長候選人丁守中質疑小野「綠營影視門神」，小野日前出面受訪，情緒數度激動痛哭。（中時資料照 張潼攝）

台北市長柯文哲8日晚間在士林夜市舉辦「行動競選總部PA PA GO」活動，總幹事小野上台致詞說，自己一哭網路聲量就衝到第一名，他不能出手，一出手就很可怕。小野一哭究竟有多可怕？《網路溫度計》用一張圖表告訴大家，他這一哭，讓丁守中網路聲量一飛沖天，比柯文哲、陳其邁、姚文智3人加起來的網路聲量還高。

小野一哭，讓丁守中的網路聲量一飛沖天。（圖片來源：《網路溫度計》）

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析2018年11月02日至2018年11月8日的網路聲量，可以發現小野驚天一哭的11月7日，丁守中網路聲量狂飆到32494筆，而丁前一天（6日）的網路聲量，僅5千筆左右。

11月7日柯文哲的網路聲量是16449筆、陳其邁12191筆、姚文智1437筆，三人加起來還不如丁守中一人，可見小野「助攻」威力有多強。

事實上，根據《蘋果日報》今天公布的一份最新民調顯示，台北市長柯文哲的支持度為34.1%，而國民黨候選人丁守中則為31.1%，兩人差距僅剩2.7%，已進入五五波焦土戰！

這份民調是《蘋果日報》委託世新大學執行，調查時間為2018年11月6日到7日，以電話訪問設籍台北年滿20歲以上民眾，成功樣本數1094份，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±2.97%。

(中時電子報)

文章來源：「棄姚保邁」是真的？大數據看小野三度痛哭背後到底幫到誰

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