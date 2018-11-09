等待14年南寮大道竣工通車 活絡南寮經濟與觀光

2018年11月09日 15:14 中時 陳育賢

新竹市南寮居民等了14年，南寮大道9日竣工通車了，未來將能活絡南寮經濟與觀光。（陳育賢攝）

等待14年，新竹市南寮大道通車了！新竹市政府致力建構南寮地區完善交通路網，繼打通台68線榮濱段延伸道路後，「南寮大道」9日也竣工通車，未來從台68快速道路可直通港區，改善過去周邊道路壅塞情況。

市長林智堅表示，只要有心、只要開始，就能夠改變，這條路等了14年，過去每逢周末，龐大車潮將南寮街和東大路變成了停車場，因此他下定決心要改變南寮，過程中感謝營建署全力支持，才能在短短1年半就將停滯14年的工程迎頭趕上。

他特別感謝南寮里鄉親與漁會的協助與幫忙，透過相互溝通，解決問題，如今才造就了南寮大道。

林智堅指出，之前外界擔心竹北新月沙灘造成的飄砂問題，市府將會與2河局、新竹縣政府協調溝通，從新月沙灘進行護砂工程，市府也會在南寮大道設置護網與透過植栽進行防護，裝設監視器隨時監控，隨時解決問題。

他表示，市府近年投入超過11億建設南寮，他是縣市分家以來建設南寮最多的市長，包含竣工的南寮運動公園，未來還有新竹左岸串連漁人碼頭與17公里海岸線，如今等待14年的「南寮大道」通車後，未來對南寮地區的經濟與觀光發展會有很大的效益。

營建署長吳欣修表示，看到南寮那麼多工程逐漸完工，今天南寮大道通車就像是最後一塊拼圖，未來可以活絡南寮地區的觀光，他說，如果沒有林智堅與市府的努力、認真、細膩的觀察與一點一滴的推動，單靠營建署是沒辦法完成的，他感謝與市政府一起打造南寮如此好的環境。

工務處長陳永源表示，原有台68線向西僅至西濱公路竹港大橋，每逢例假日車潮湧入時，造成南寮地區聯外道路，包括東大路、天府路及西濱公路嚴重壅塞。

經各單位配合努力，延宕長達14年未曾解決斷頭橋已於2016年完工通車，但仍有很多駕駛及遊客反映從東西向快速公路下新竹市後，無法銜接到港區內，須繞行東大路進入南寮漁港，塞車問題依舊，如今再配搭南寮大道開通，讓遊客出入漁港遊玩，不用再受堵車之苦。

此工程經費為1億2170萬元，道路工程全長約810公尺，起自台68線延伸橋梁段及榮濱路交叉口，終至新竹漁港新港北路，都市計畫道路寬度18至20公尺，道路段面以設置雙向混合車道、自行車與人行共用道及綠帶辦理規畫設計。

(中時 )